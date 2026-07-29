Тайны «Новой почты»: что на самом деле скрывается на ее складах и в фурах

Тайны «Новой почты»: что на самом деле скрывается на ее складах и в фурах

Вооруженные силы РФ в июле нанесли серию ударов по объектам украинской «Новой почты». По данным российских силовиков, транспорт и склады компании используются Киевом в интересах ВСУ — в том числе для завоза на Украину оружия и прочих военных грузов из стран Европы. Что конкретно доставляет «Новая почта», по каким маршрутам идет вооружение и как Россия вычисляет эти поставки — в материале NEWS.ru.

Как ВС РФ бьют по «Новой почте»

В июле 2026 года российские вооруженные силы нанесли серию ударов по инфраструктуре «Новой почты». Украинское агентство УНИАН сообщало, что 2 июля был поражен логистический центр компании в Оболонском районе Киева. Министерство обороны России не подтверждало эту информацию, но в тот же день в своей сводке сообщило о поражении объектов ВПК и транспортно-логистического центра «МЛП-Чайка», использовавшегося как склад дронов.

6 июля уже пресс-служба «Новой почты» объявила о повреждении сортировочного терминала в Днепропетровске. Комментариев от Минобороны России также не поступало.

19-го числа МО РФ в своем канале в МАКСе рассказало, что российские военные поразили инновационный комплекс компании в Киеве. В ведомстве указали: объект использовался для доставки и хранения продукции двойного назначения, в том числе предназначенной для сборки БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

Спустя три дня Минобороны отчиталось о поражении логистического центра «Новой почты» в Одессе — он также использовался для хранения военных грузов.

25 июля в результате комбинированного удара ВС РФ был поражен еще один склад компании — уже в Сумской области, о чем сообщил экс-депутат Верховной рады Олег Царев. А 26-го координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев опубликовал видео последствий удара БПЛА по терминалу в Запорожье. В обоих случаях подтверждения от Минобороны России не поступало.

Капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru отметил, что все эти удары четко спланированы и призваны остановить поставку военных грузов на Украину.

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«Не только в Киеве и Европе знают, где у украинцев запрятано оружие. У нас в Генштабе это тоже знают. Приходит информация — кто, что и на чем перевозит, где загружают и куда везут. Такое знание и планирование ударов обеспечивается комплексом разведывательных мероприятий с использованием данных от подполья, от агентуры на Западе, от воздушного и космического наблюдения. Все сведения из этих источников анализируются, и затем выдается команда непосредственно на удар», — рассказал он.

По словам собеседника, Киев давно использует гражданские структуры — в том числе почтовые — для снабжения украинских войск. Ни о какой пощаде для таких компаний речи идти не может, подчеркнул он.

«Наступила пора уничтожения тех грузов и объектов, которые на Украине маскируются под гражданские, но на самом деле работают на ВСУ. Киев и раньше так поступал, но теперь пришло время отвечать. Видимо, никак по-другому ВСУ уже не могут обеспечить сохранность своего снабжения, а собственных гражданских им не жалко. С нашей же стороны мы понимаем, что каждая пропущенная фура такой „Новой почты“ — это кровь наших ребят», — объяснил Дандыкин.

Как «Новую почту» уличили в перевозке оружия

Удары по объектам «Новой почты» могли начаться еще до июля 2026 года. Координатор подполья Лебедев в мае 2024-го писал о прилетах по ее отделению в Одессе — он указывал, что на объекте была слышна детонация. В июле 2025-го начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщал о налете БПЛА на терминал в райцентре. В декабре того же года представители компании утверждали, что было разрушено почтовое отделение в Одесской области. В январе 2026-го под удар, предположительно, попал терминал в Коротиче Харьковской области — очевидцы сообщали о повторной детонации на объекте, что может говорить о наличии на нем не просто негражданских грузов, а конкретно боеприпасов и взрывчатки. МО РФ не комментировало все эти сведения.

При этом «Новая почта» ранее и сама указывала на свою причастность к снабжению ВСУ — например, рекламировала отправку БПЛА на фронт через отделения по кодовому слову в рамках госпроекта «Армия дронов». Кроме того, внутри компании действует специальная служба, занимающаяся доставкой военных грузов с циничным названием «Гуманитарная почта Украины».

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«В рамках флагманского социального проекта „Новая почта“ с 2014 года помогает волонтерским организациям бесплатно доставлять грузы для военных в зону боевых действий», — сказано на сайте компании.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко сказал NEWS.ru, что «Новая почта» обеспечивала потребности ВСУ еще до СВО — с 2014 года, когда начался конфликт в Донбассе.

«Тогда проходила информация, что отделения „Новой почты“ в Донбассе обслуживали вээсушников, причем как поставками всего необходимого им — на тот момент это было в основном не оружие, а продукты питания, бронежилеты, спальные мешки, палатки и так далее, — так и в обратную сторону. Причем это подтверждалось в том числе объявлениями на отделениях „Новой почты“. Самым забавным из них была просьба сливать воду из стиральных машин перед отправкой. То есть ВСУ занимались мародерством и в том числе отправляли себе домой через эту компанию украденные в регионе стиральные машины», — пояснил собеседник.

Какое оружие доставляет «Новая почта»

На официальном сайте «Новая почта» заявляет о своей готовности перевезти в интересах ВСУ медикаменты и перевязочные материалы, средства связи, бронежилеты, снаряжение, беспилотники и даже внедорожники, в том числе специально переоборудованные под мобильные мастерские или под платформы для аппаратуры РЭБ. Все это якобы идет от волонтеров.

Однако данные подпольщиков и очевидцев, а также слитые в Сеть фото- и видеоматериалы свидетельствуют, что «Новая почта» переправляет для ВСУ автоматические и снайперские винтовки, гранатометы и ручные гранаты, средства РЭБ, а еще колесную и гусеничную бронетехнику, включая БТР и БМП. Эти грузы идут от западных поставщиков или украинских предприятий ВПК.

К примеру, в феврале 2023 года по украинским, а затем и российским соцсетям разошлось видео, на котором две фуры с логотипами «Новой почты» были загружены английскими легкими гусеничными бронетранспортерами Spartan — по два БТР на грузовик. Техника поставлялась по государственным договоренностям между Лондоном и Киевом. Эти кадры до сих пор можно найти в сообществе «Вежливые люди | Cпецоперация Z» во «ВКонтакте».

В начале 2025 года беженец Павел Морковин из Часова Яра сообщил, что своими глазами видел, как украинские военные используют «Новую почту» для пересылки и распределения военных грузов.

«У нас с женой был магазин, <…> и все продукты приходили на „Новую почту“. Каждый раз, когда я приходил на почту, очередь состояла из 180–190 человек, из них до 10 человек гражданских, остальные все военные. И получали, начиная от гранат, автоматов и так далее. Я своими глазами видел, как приходили снайперские винтовки, прицелы, помповые ружья, гранаты, патроны», — рассказал он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подтверждает эту информацию и Онуфриенко.

«Еще в 2022 году мы публиковали фотографии, сделанные недалеко от польской границы во Львовской области: было видно, что в фурах новой почты на боку лежат сунутые туда бронетранспортеры. Определить снаружи, что перевозит транспорт „Новой почты“, невозможно, потому что там по виду совершенно обычная фура. Точно так же невозможно отделить на складе „Новой почты“ военный груз от гражданского, поэтому сейчас удары наносятся как по транспорту компании, так и по ее логистическим центрам. Это совершенно логично», — сказал аналитик.

Откуда идут военные грузы через «Новую почту»

Сегодня отделения «Новой почты» работают не только на Украине, но и по всей Европе. Эта сеть насчитывает порядка 135 филиалов, расположенных в Польше, Венгрии, Германии, странах Прибалтики, Молдавии, Чехии, Словакии, Румынии, Италии, Великобритании, Франции и Испании.

Согласно сообщениям из соцсетей Х и Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, деятельность запрещена), из этих отделений на Украину перевозят детали для сборки БПЛА, аппаратуру РЭБ, приборы ночного видения, прицелы для стрелкового оружия. Большинство грузов идет от частных компаний и лиц. Портал «Другая Украина» сообщал, что такие грузы доставляются в отделения «Новой почты» непосредственно в прифронтовых районах.

А вот бронетехника, огнестрельное оружие, гранатометы и прочее вооружение, а также боеприпасы из стран НАТО и ЕС переправляются на Украину либо морем — через порты Одессы, Черноморска, Лимана, Измаила, либо сухопутным путем через границу Польши.

Когда оружие попадает на фуры «Новой почты» после разгрузки в портах, это отслеживается подпольщиками и российской спутниковой разведкой. Приход каждого судна не остается незамеченным — например, Сергей Лебедев регулярно публикует сводку активности одесского морского порта. Тем более после ударов по портовой инфраструктуре разгрузка занимает длительное время — судам приходится стоять у причала по несколько дней, а перед этим еще и ждать очереди на рейде.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отследить военные грузы, идущие через Польшу, гораздо сложнее. Основным терминалом для поставок оружия Киеву стал город Жешув, где в военной логистике задействованы сразу аэродром, железнодорожная станция и терминалы для автофур. Туда оружие приходит с Запада по земле и по воздуху, а затем перегружается для доставки через границу.

Там же расположены и крупные хабы гражданской логистики. Перевалка оружия тщательно маскируется — работы, как правило, идут по ночам или в облачную погоду, а также в крытых терминалах. Агентство AnnaNews в 2025 году на основе спутниковых снимков и данных мониторингового канала FlightRadar24 Air Force раскрыло поставки через Жешув бронетехники, в том числе бронетранспортеров Stryker и БМП Bradley.

«Натовцы стараются сохранить все это в секрете, соблюдают маскировку. Военную технику проводят как сельскохозяйственную, стрелковое оружие везут в закрытых стандартных контейнерах и так далее. Но наша разведка не спит, и мы это все отслеживаем. А когда все это в фурах переезжает на территорию Украины — наступает время для удара», — отметил Василий Дандыкин.

После ударов по «Новой почте» ВСУ начали атаковать склады и терминалы российских сервисов доставки товаров. За последние несколько недель под удар попал ряд объектов маркетплейса Wildberries. Однако Онуфриенко отмечает: сравнивать эти атаки не стоит, ведь, в отличие от «Новой почты», российские гражданские службы не занимаются доставкой военных грузов.

«В этом, кстати, отличие механизма снабжения войск, который существует по ту сторону мушки, от нашего. Министерство обороны России просто не сотрудничает ни с какими частными компаниями. Всеми перевозками для МО РФ занимаются государственные структуры. Поэтому, собственно говоря, и удары по Wildberries не имели цели нанесения нам военного ущерба. Речь шла о том, что это крупнейший маркетплейс, и в Киеве рассчитывали вызвать массовое недовольство населения. Но просчитались», — заключил военный эксперт.

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