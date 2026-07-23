Сбивает любые БПЛА за секунды: новый лазер ВС РФ «Перун» станет ужасом ВСУ

Российские военные приступили к испытаниям новейшего лазерного комплекса «Перун» для противодействия любым типам беспилотников. По словам разработчиков, он обеспечивает до 15 минут непрерывного излучения, а дальность действия системы достигает 5 км. В то же время опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают, что у ее применения есть свои нюансы, способные повлиять на эффективность. Что известно о характеристиках «Перуна», какие задачи он выполняет и чем поможет России в ходе СВО — в материале NEWS.ru.

Что известно об испытаниях «Перуна»

О том, что в России начались испытания нового лазерного комплекса для противодействия БПЛА «Перун», рассказали в научно-производственном центре (НПЦ) «Сварог». Разработчики сообщили, что система предназначена для защиты стационарных объектов — предприятий военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, транспортной и критической инфраструктуры, в том числе портов и других. Также «Перун» может применяться в составе мобильных групп.

«В состав комплекса входят двухосевая турель и модуль управления турелью, видеокамеры обнаружения и наведения и тепловизор. „Перун“ оснащен системой технического зрения и наведения, реализованной на основе искусственного интеллекта. В комплексе применяются нейросетевые и аналитические методы обработки данных для распознавания, классификации и наведения на цель», — приводит ТАСС слова представителя «Сварога».

Известно, что в ходе натурных испытаний комплекс уже доказал высокую эффективность в противодействии любым типам БПЛА — как самолетного типа, так и FPV-дронам. При помощи лазерного воздействия он ослепляет и поражает камеры, электромоторы и винты, а также крылья аппаратов, выводя их из строя.

Какие характеристики у «Перуна»

В стационарном исполнении «Перун» базируется на основе морского 20-футового контейнера, в возимом — на основе шасси грузоподъемностью до 5 т. Срок непрерывного излучения комплекса от аккумуляторной батареи составляет 15 минут, а общее время боевого дежурства достигает пяти часов.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Система способна поражать цели на расстоянии до 5 км. При этом разработчики отмечают низкую стоимость ее применения: цена одного лазерного выстрела продолжительностью в 10 секунд составляет всего 205 рублей.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с NEWS.ru отметил, что куда выше может оказаться стоимость самой установки, из которой эти выстрелы производятся.

«Лазерное оружие, безусловно, дорогое. Нет сомнений, что мы можем позволить себе проводить такие разработки и научные исследования. Производить опытные партии необходимо, а вот перспективы масштабирования таких проектов стоит оценивать дополнительно», — пояснил он.

Указал Онуфриенко и на другую особенность, связанную с лазерным оружием: ему требуется большое количество энергии и идеальные погодные условия.

«В дождь, туман, при низкой облачности и в снегопаде такие комплексы работать не будут — их нужно дублировать какими-то другими установками. А это значит, что надо привлекать расчеты, подготовленные для работы на разных средствах поражения», — отметил собеседник.

Как «Перун» поможет России на СВО

Тем не менее Россия уже использует в зоне проведения специальной военной операции боевые лазеры — об этом еще в 2022 году рассказал вице-премьер Юрий Борисов. Он отмечал, что у ВС РФ на вооружении имеются комплексы «Задира» и «Пересвет». Если последний ослепляет оптику, то «Задира» физически уничтожает технику противника тепловым лучом.

Капитан I ранга заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru выразил уверенность, что и «Перун» способен принести большую пользу российским войскам — в первую очередь на южных рубежах нашей страны.

Лазерный комплекс «Пересвет» Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Плохая погода действительно снижает эффективность лазера. Но на наших южных направлениях солнечных дней очень много — до 300 в году. Поэтому „Перуны“ могут очень пригодиться в Крыму, на черноморском побережье, в Херсонской области», — заметил аналитик.

По его словам, основные бои в рамках СВО разворачиваются как раз на юге — там, где противник проявляет особенную активность.

«В этих районах лазеры могут стать очень эффективным средством поражения, которое будет буквально выжигать вражеские дроны — особенно те, что работают над трассой „Новороссия“. Поэтому нет никаких сомнений в важности и необходимости подобных разработок», — заключил Дандыкин.

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