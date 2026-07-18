Макрон обманул Зеленского: Европа и США продали Украине воздух вместо ракет

Франция пообещала передать Украине 16 истребителей Rafale и другое оружие своего производства, а также лицензию на выпуск крылатых ракет SCALP. Обозреватели Asia Times уверены: эта сделка — не более чем пиар-ход Эммануэля Макрона, решившего «переплюнуть» Дональда Трампа. Аналогичные сомнения вызывает и производство ракет для ЗРК Patriot, разрешение на которое получит Киев. На какую помощь в итоге сможет рассчитывать Украина и как она отразится на ходе конфликта — в материале NEWS.ru.

Что не так со сделкой Украины и Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам недавнего заседания «коалиции желающих» в Париже сообщил, что Пятая республика в 2028–2029 годах продаст Киеву 16 истребителей Rafale. Он подчеркнул, что подготовка личного состава украинских военно-воздушных сил для полетов на французских истребителях начнется уже в ближайшие месяцы.

Кроме того, «крупная сделка», предложенная Парижем, предусматривает закупку французских систем вооружений для нужд ВСУ на миллиарды евро и передачу лицензий на производство боеприпасов. В их числе — крылатые ракеты большой дальности SCALP, ракеты-перехватчики Aster 30 для системы противовоздушной обороны SAMP/T NG и планирующие бомбы AASM. В рамках соглашения Киеву продадут и некоторое количество уже произведенной продукции.

Однако зарубежные обозреватели отнеслись к соглашению скептически. Издание Asia Times посчитало обещания Макрона пиар-ходом. Авторы материала отметили: поскольку Киев самостоятельно не в силах приобрести такой широкий арсенал вооружений, Париж рассчитывает, что поставки оплатит Евросоюз. Подобная схема уже действует в отношении оружия из США, которое для ВСУ оплачивают страны НАТО.

Кроме того, обозреватели сравнили сделку Франции и Украины с недавним решением Вашингтона передать Киеву лицензию на выпуск ракет для ЗРК Patriot.

«Макрон, конечно же, стремился превзойти Дональда Трампа, что и является реальной политической основой для франко-украинской „сделки“. Но даже в предложении Трампа полно недостатков, главный из которых в том, что администрация Трампа ожидала, что НАТО заплатит за лицензию фирмы Lockheed на ракеты-перехватчики. Но это маловероятно — так же как и то, что страны Европы подпишутся под французской „сделкой“», — пишет СМИ.

Аналитики полагают, что в конечном счете настоящим проигравшим останется Украина.

«И мечты Киева о производстве по лицензии западного оружия воплотятся не скоро, если это вообще когда-то случится. Сделка с Францией начинается со стона, а не с грома литавр. Жаль бедного Эммануэля», — отметили они.

Dassault Rafale Фото: Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сколько стоит оружие для Украины

Точная стоимость сделки, которую заключили Киев и Париж, не называется. Однако известно, что истребитель Rafale F4 стоит €80–100 млн за экземпляр. Еще дороже стоит система SAMP/T NG, которую также закупит Украина. Для иностранного государства, приобретающего полный комплект — а он включает радар Ground Fire 300, пусковые установки, командно-контрольные модули, материально-техническое обеспечение, запасные части и учебный курс для расчетов комплекса, — стоимость одной батареи составляет €650–900 млн.

Независимый военный эксперт Александр Храмчихин в беседе с NEWS.ru отметил: вопрос о том, кто же заплатит за эти вооружения, действительно остается открытым. Без его решения на передачу оружия Киев рассчитывать не сможет, уверен аналитик.

«У Украины нет таких денег. Да и она в любом случае не готова платить — хотя бы потому, что при нынешнем уровне коррупции и казнокрадства в стране какие-то схемы оплаты будут работать», — подчеркнул он.

Что будет с лицензиями для Украины

Все больше вопросов вызывают и планы выпуска ракет для Patriot на территории Украины. По данным украинских СМИ, США уже начали процесс выдачи Киеву необходимых для этого лицензий. Однако американский журнал Military Watch Magazine пришел к выводу, что на полноценный запуск такого производства уйдет не менее 12–24 месяцев, хотя боеприпасы нужны ВСУ уже сейчас. Более того, для выхода на серьезные объемы производства потребуется гораздо больше времени.

Аналогичным образом, по мнению Храмчихина, обстоят дела и с выпуском французских ракет и бомб.

«Предложенные Парижем боеприпасы Киев в теории может получить от Франции, но только в готовом виде. Что он может производить по лицензии в условиях боевых действий? Очевидно, ничего, это просто нереально», — сказал аналитик.

SCALP-EG Фото: Shutterstock/FOTODOM

Однако и в вопросе передачи уже произведенных вооружений есть важный нюанс, добавил Храмчихин.

«Если Париж решит отдавать Киеву уже готовое, то у самой Франции мало что останется. А это неприемлемо. У других стран Европы позиция такая же. При этом отказаться от помощи Украине они тоже не в силах. Поэтому они и говорят, что Киев должен сам производить для себя оружие. Но для реализации этого на практике я не вижу возможности», — подчеркнул независимый военный эксперт.

Эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник в разговоре с NEWS.ru и вовсе не исключил, что все разговоры о передаче Киеву лицензий на производство могут быть отвлекающим маневром, призванным «под шумок» отправить на Украину оружие еще большей мощности и дальности.

«Я думаю, что это просто маскировка возможной, более активной передачи со стороны Франции готовых ракет — в том числе как раз дальнобойных SCALP/Storm Shadow. Потому что прямая передача такого оружия Киеву будет означать прямое же вовлечение Европы в конфликт — Россия об этом неоднократно предупреждала. А под видом украинского производства европейцы смогут обойти этот угрожающий фактор. Подобные действия, разумеется, приведут к эскалации конфликта», — заметил Крамник.

Впрочем, военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в разговоре с NEWS.ru отмечал, что Россия готова к любому развитию событий. По его словам, пресечь поставки дальнобойного оружия из Европы на Украину может метод, опробованный еще в годы Великой Отчественной войны.

«Мы выводили из строя железнодорожные пути, что сказывалось на боеспособности немецких войск: не позволяли подвозить ни резервы, ни боеприпасы. Сейчас такую же „рельсовую войну“, мне кажется, мы должны начать на территории Украины с помощью наших беспилотников. Условно выбираются основные магистрали, и по ним ведется работа. В результате то оружие, которое будет производиться в Европе, не сможет дойти до ВСУ либо будет поставляться в ограниченных количествах», — подчеркнул военэксперт.

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