Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО заявил, что в мирном урегулировании по Украине достигнут прогресс. При этом власти в Киеве пока не демонстрируют готовности к переговорам, в Москве же в который раз подчеркивают: цели СВО будут так или иначе достигнуты. В интервью NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман объяснил, при каком условии на Украине настанет мир, какая судьба ждет ее президента Владимира Зеленского и чего сейчас добивается Вашингтон.

«Польская фальшивка»

— Анатолий Александрович, как вы считаете, выход на какие рубежи позволит нашим войскам достичь целей СВО?

— Я считаю, что в числе этих рубежей должны быть реки Тиса, Днестр, в целом нынешние границы Украины на всей их протяженности. А земли, оккупированные ею, должны вернуться в состав России. Польскую фальшивку «Украина — не Россия» важно признать не просто «липой», а поощрением терроризма.

— Денацификация Украины вряд ли возможна без морального перевоспитания населения. А нужно ли это, например, на западе республики, где ситуация откровенно плохая?

— Да, на этих территориях еще с конца 1860-х годов велась агитация против России, в которую примерно половина населения сегодня верит всерьез. Но это лечится — в первую очередь мерами контрпропаганды.

Когда на Украине только произошел госпереворот 2014 года, один мой коллега сказал: «Как только мы со всем этим покончим, надо будет взять за шиворот всех журналистов, писавших в духе „Украина — не Россия“, и заставить их разгребать весь мусор, который они вбили в головы народа». Необязательно, конечно, поступать именно так, но в любом случае есть специалисты, умеющие разоблачать любую ложь. И для них там работы много.

— А что делать с Зеленским? Может Россия, например, провести операцию наподобие той, что США устроили в Венесуэле?

— Можем, конечно, а зачем?

— Чтобы устроить над ним суд.

— Суд устраивать нужно, но не только над ним. Я считаю, что не так уж страшно будет, если Зеленского ликвидируют его подельники — из опасения, что он слишком много знает и может рассказать. Скорее всего, так и будет.

Анатолий Вассерман Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

— Зеленский то говорит о готовности к переговорам, то пытается оскорбить власти РФ. Он вообще договороспособен?

— Зеленский совершенно точно недоговороспособен, поскольку он несамостоятелен. Он ведет себя так же, как в те времена, когда был просто актером — делал то, что указывали сценаристы и режиссеры. А теперь драматурги у него другие.

— В ЦРУ наконец признали наличие тайных биолабораторий на Украине. Насколько велик риск биологической войны? И может ли она начаться с украинской территории?

— У биологической войны есть один недостаток: развязывая ее, никто не может быть уверен, что он в ней не пострадает. И именно это — главная причина, по которой пока ее никто не начинает всерьез. Пакостить по мелочам могут — американцы, например, еще в советское время неоднократно забрасывали к нам всякую дрянь типа свиной чумы. Но они использовали возбудители лишь тех заболеваний, что легко локализуются, чтобы до них самих не дошло. Я думаю, что для Зеленского все-таки есть некоторая разница, как умирать: зарежут его подельники или отравит кто-то из друзей, но все равно это гораздо легче, чем уйти на тот свет от какой-нибудь чумы.

«Стиль восточного базара»

— Как вы оцениваете переговоры между Ираном и США? Кого можно считать победителем в этом конфликте и почему?

— Иран уже победил тем, что не просто не проиграл, а еще и заставил противника на эти самые переговоры пойти. Тегеран доказал свою способность нанести оппоненту неприемлемый ущерб. Правда, заодно с США пострадал и весь остальной мир, но американцы обычно называют это сопутствующими потерями.

Я думаю, Иран уже достаточно показал свою силу, чтобы с ним пошли на переговоры, и это важно. Потому что впервые за несколько десятилетий Штаты оказались вынуждены считаться со своим противником. Да, предстоит еще очень многое сделать, но это уже колоссальный стратегический успех Исламской Республики.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи выступил на еженедельной пресс-конференции в Тегеране, Иран, 13 июля 2026 года Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press

А что касается самой техники переговоров, когда то и дело кто-нибудь хлопает дверью и говорит «я ухожу», — это нормальный стиль восточного базара. Учитывая, что главные дипломаты с американской стороны — потомки евреев из России, для них такой стиль диалога тоже вполне привычен.

— А как все это отразится на Трампе — особенно в преддверии выборов в конгресс?

— Его политические противники — это не только Демократическая партия, но и многие республиканцы, которых он изрядно потеснил. Все они, естественно, стараются подчеркнуть, что Трамп потерпел поражение. Я полагаю, что проиграл в основном премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, втянувший Трампа в противостояние с Ираном. Да, глава США тоже понес репутационный ущерб, но он сумеет объяснить избирателям, что делал правильно если не все, то основное. Ему лишь нужно, чтобы цена нефти заметно упала перед выборами. А так вполне может получиться.

— Какова теперь будет судьба Израиля? Может ли он начать собственную войну на Ближнем Востоке?

— Израиль практически ничего не может в военном отношении без поддержки США. Да, у него есть собственное военное производство, но очень многие ключевые виды военной техники те же Штаты фактически помешали ему выпускать.

Был довольно неплохой проект истребителя — вариация на тему французского Mirage. Но как только стало ясно, что Израиль довел этот проект до ума и может даже начать его экспортировать, американцы тут же предложили ему свои истребители F-15, которые до этого не давали практически никому. Все ракеты, которые использует ЦАХАЛ, содержат американские компоненты.

Это значит, что Израиль чисто технически не сможет воевать по-крупному без участия США, без их прямой поддержки поставками вооружений. Поэтому я думаю, что вряд ли Нетаньяху рискнет что-то сделать вопреки явно выраженной воле Вашингтона.

Председатель политической партии «Новые люди» Алексей Нечаев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какими будут выборы в Госдуму

— Приближаются выборы в Госдуму. Каковы ваши прогнозы, кто в фаворитах?

— Сейчас очень активно раскручивают партию «Новые люди». В какой-то мере она может потеснить другие оппозиционные партии. «Справедливая Россия», скорее всего, опять пройдет в Думу на пределе. Она уже несколько раз набирала лишь немногим больше того, что необходимо для преодоления пятипроцентного барьера. ЛДПР, возможно, что-то потеряет — причем большую часть этой потерянной поддержки получат как раз «Новые люди». КПРФ немного ослабнет, но не настолько, чтобы это отняло у нее место главной оппозиционной силы. Это мои предположения, но никоим образом не полная уверенность.

— В июне ЦИК, Минобороны и ФСБ сообщали, что выборы могут пройти даже в регионах Донбасса и Новороссии, где еще введено военное положение. Возможно ли это?

— Технически это, скорее всего, возможно. Но в подобных случаях всегда возникают вопросы, насколько представительно такое голосование и можно ли быть уверенным, что оно отображает позицию большинства избирателей этих регионов. Думаю, эта тема будет серьезно обсуждаться. Хотя в чисто техническом плане это осуществимо.

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