Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО заявил, что в мирном урегулировании по Украине достигнут прогресс. При этом власти в Киеве пока не демонстрируют готовности к переговорам, в Москве же в который раз подчеркивают: цели СВО будут так или иначе достигнуты. В интервью NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман объяснил, при каком условии на Украине настанет мир, какая судьба ждет ее президента Владимира Зеленского и чего сейчас добивается Вашингтон.
«Польская фальшивка»
— Анатолий Александрович, как вы считаете, выход на какие рубежи позволит нашим войскам достичь целей СВО?
— Я считаю, что в числе этих рубежей должны быть реки Тиса, Днестр, в целом нынешние границы Украины на всей их протяженности. А земли, оккупированные ею, должны вернуться в состав России. Польскую фальшивку «Украина — не Россия» важно признать не просто «липой», а поощрением терроризма.
— Денацификация Украины вряд ли возможна без морального перевоспитания населения. А нужно ли это, например, на западе республики, где ситуация откровенно плохая?
— Да, на этих территориях еще с конца 1860-х годов велась агитация против России, в которую примерно половина населения сегодня верит всерьез. Но это лечится — в первую очередь мерами контрпропаганды.
Когда на Украине только произошел госпереворот 2014 года, один мой коллега сказал: «Как только мы со всем этим покончим, надо будет взять за шиворот всех журналистов, писавших в духе „Украина — не Россия“, и заставить их разгребать весь мусор, который они вбили в головы народа». Необязательно, конечно, поступать именно так, но в любом случае есть специалисты, умеющие разоблачать любую ложь. И для них там работы много.
— А что делать с Зеленским? Может Россия, например, провести операцию наподобие той, что США устроили в Венесуэле?
— Можем, конечно, а зачем?
— Чтобы устроить над ним суд.
— Суд устраивать нужно, но не только над ним. Я считаю, что не так уж страшно будет, если Зеленского ликвидируют его подельники — из опасения, что он слишком много знает и может рассказать. Скорее всего, так и будет.
— Зеленский то говорит о готовности к переговорам, то пытается оскорбить власти РФ. Он вообще договороспособен?
— Зеленский совершенно точно недоговороспособен, поскольку он несамостоятелен. Он ведет себя так же, как в те времена, когда был просто актером — делал то, что указывали сценаристы и режиссеры. А теперь драматурги у него другие.
— В ЦРУ наконец признали наличие тайных биолабораторий на Украине. Насколько велик риск биологической войны? И может ли она начаться с украинской территории?
— У биологической войны есть один недостаток: развязывая ее, никто не может быть уверен, что он в ней не пострадает. И именно это — главная причина, по которой пока ее никто не начинает всерьез. Пакостить по мелочам могут — американцы, например, еще в советское время неоднократно забрасывали к нам всякую дрянь типа свиной чумы. Но они использовали возбудители лишь тех заболеваний, что легко локализуются, чтобы до них самих не дошло. Я думаю, что для Зеленского все-таки есть некоторая разница, как умирать: зарежут его подельники или отравит кто-то из друзей, но все равно это гораздо легче, чем уйти на тот свет от какой-нибудь чумы.
«Стиль восточного базара»
— Как вы оцениваете переговоры между Ираном и США? Кого можно считать победителем в этом конфликте и почему?
— Иран уже победил тем, что не просто не проиграл, а еще и заставил противника на эти самые переговоры пойти. Тегеран доказал свою способность нанести оппоненту неприемлемый ущерб. Правда, заодно с США пострадал и весь остальной мир, но американцы обычно называют это сопутствующими потерями.
Я думаю, Иран уже достаточно показал свою силу, чтобы с ним пошли на переговоры, и это важно. Потому что впервые за несколько десятилетий Штаты оказались вынуждены считаться со своим противником. Да, предстоит еще очень многое сделать, но это уже колоссальный стратегический успех Исламской Республики.
А что касается самой техники переговоров, когда то и дело кто-нибудь хлопает дверью и говорит «я ухожу», — это нормальный стиль восточного базара. Учитывая, что главные дипломаты с американской стороны — потомки евреев из России, для них такой стиль диалога тоже вполне привычен.
— А как все это отразится на Трампе — особенно в преддверии выборов в конгресс?
— Его политические противники — это не только Демократическая партия, но и многие республиканцы, которых он изрядно потеснил. Все они, естественно, стараются подчеркнуть, что Трамп потерпел поражение. Я полагаю, что проиграл в основном премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, втянувший Трампа в противостояние с Ираном. Да, глава США тоже понес репутационный ущерб, но он сумеет объяснить избирателям, что делал правильно если не все, то основное. Ему лишь нужно, чтобы цена нефти заметно упала перед выборами. А так вполне может получиться.
— Какова теперь будет судьба Израиля? Может ли он начать собственную войну на Ближнем Востоке?
— Израиль практически ничего не может в военном отношении без поддержки США. Да, у него есть собственное военное производство, но очень многие ключевые виды военной техники те же Штаты фактически помешали ему выпускать.
Был довольно неплохой проект истребителя — вариация на тему французского Mirage. Но как только стало ясно, что Израиль довел этот проект до ума и может даже начать его экспортировать, американцы тут же предложили ему свои истребители F-15, которые до этого не давали практически никому. Все ракеты, которые использует ЦАХАЛ, содержат американские компоненты.
Это значит, что Израиль чисто технически не сможет воевать по-крупному без участия США, без их прямой поддержки поставками вооружений. Поэтому я думаю, что вряд ли Нетаньяху рискнет что-то сделать вопреки явно выраженной воле Вашингтона.
Какими будут выборы в Госдуму
— Приближаются выборы в Госдуму. Каковы ваши прогнозы, кто в фаворитах?
— Сейчас очень активно раскручивают партию «Новые люди». В какой-то мере она может потеснить другие оппозиционные партии. «Справедливая Россия», скорее всего, опять пройдет в Думу на пределе. Она уже несколько раз набирала лишь немногим больше того, что необходимо для преодоления пятипроцентного барьера. ЛДПР, возможно, что-то потеряет — причем большую часть этой потерянной поддержки получат как раз «Новые люди». КПРФ немного ослабнет, но не настолько, чтобы это отняло у нее место главной оппозиционной силы. Это мои предположения, но никоим образом не полная уверенность.
— В июне ЦИК, Минобороны и ФСБ сообщали, что выборы могут пройти даже в регионах Донбасса и Новороссии, где еще введено военное положение. Возможно ли это?
— Технически это, скорее всего, возможно. Но в подобных случаях всегда возникают вопросы, насколько представительно такое голосование и можно ли быть уверенным, что оно отображает позицию большинства избирателей этих регионов. Думаю, эта тема будет серьезно обсуждаться. Хотя в чисто техническом плане это осуществимо.
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