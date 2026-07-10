Убийца авианосцев возвращается в строй: НАТО в ужасе от «Адмирала Нахимова»

Запад признал превосходство российского тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» над кораблями ВМС США и НАТО. Журнал Military Watch Magazine особенно отметил скорость и огневую мощь судна. Сейчас крейсер готовится вернуться в строй после масштабной модернизации и проходит стадию финальных испытаний. Какими характеристиками обладает «Адмирал Нахимов», что за задачи он будет выполнять на службе у ВМФ РФ и почему за рубежом так обеспокоены его мощью — в материале NEWS.ru.

Что в США пишут об «Адмирале Нахимове»

Military Watch Magazine (MWM) пристально следит за возвращением «Адмирала Нахимова» в строй после модернизации. Только за июнь, когда крейсер проходил финальные ходовые испытания, журнал опубликовал о нем четыре подробных материала. В последнем авторы издания признали превосходство «Нахимова» над кораблями ВМС США и НАТО.

«Корабли класса „Киров“ (наименование проекта — 1144 „Орлан“ в классификации НАТО. — NEWS.ru) на сегодняшний день являются самыми тяжелыми надводными боевыми кораблями в мире, их водоизмещение составляет 28 000 т. При этом они обладают выдающимися ходовыми характеристиками: суда развивают максимальную скорость около 32 узлов, что позволяет им с комфортом обогнать любой крейсер, эсминец, фрегат, десантный корабль или авианосец, эксплуатируемые ВМС США и другими флотами НАТО», — пишут они.

Развивать такую скорость кораблям проекта «Орлан» позволяют уникальные силовые установки: каждый из них приводится в действие двумя ядерными реакторами, питающими паровые турбины мощностью около 140 000 лошадиных сил.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Обозреватели MWM обратили внимание, что Военно-морские силы США также планируют устанавливать ядерные реакторы в свои основные корабли серии BBG(X). Однако пока американская программа не вышла за проектные рамки.

Что умеет «Адмирал Нахимов»

«Адмирал Нахимов» был заложен на Балтийском судостроительном заводе в 1983 году и до 1992-го носил название «Калинин». Боевой состав ВМФ он пополнил в 1988 году, а в самом конце 1990-х ушел на ремонт. При этом фактически работы по его модернизации стартовали только в 2013-м. Летом прошлого года крейсер направили на испытания.

За прошедшие годы на корабле заменили практически все ключевые узлы — от ядерной энергоустановки до систем вооружения. Изначально на нем планировалось поменять лишь устаревшее радиоэлектронное оборудование, однако впоследствии план модернизации скорректировали.

Главным результатом работ стало заметное усиление ударной мощи крейсера. Кроме того, он получил современные системы защиты: внутреннюю оборону корабля обеспечивают зональные ПВО-системы «Форт-М» и «Панцирь-М», а противолодочную защиту — ракетный комплекс «Ответ» и универсальная торпедная система «Пакет», способная нейтрализовать как корабли и подводные лодки, так и торпеды противника. На носовой и кормовой надстройках размещены универсальные РЛС обнаружения и наведения, схожие с радарами ЗРК С-400.

Заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru отметил, что «Нахимова» по праву называют «убийцей авианосцев».

Учебные стрельбы тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости

«Изначально он нес крылатые ракеты с дальностью до 700 км. Но благодаря цифровизации и миниатюризации электроники боевой потенциал крейсера вырос многократно. Сегодня его арсенал включает десятки ракет разных классов: крылатые „Калибры“ и „Ониксы“; гиперзвуковые „Цирконы“; С-400. Кроме того, крейсер оснащен артиллерийской установкой калибра 130 мм, средствами противолодочной и противоторпедной защиты, а также тремя вертолетами различного назначения», — перечислил эксперт.

Важнейшая особенность крейсера заключается в количестве пусковых ячеек, которые можно заполнить противокорабельными или многоцелевыми крылатыми ракетами. Доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков сказал NEWS.ru, что в этом смысле «Адмирал Нахимов» сильнее любых противников.

«После глубокой модернизации это единственный в мире корабль такого класса, который по совокупности параметров намного превосходит все западные образцы. Для сравнения: ближайший американский аналог — крейсер типа „Тикондерога“ — имеет 124 пусковые ячейки, из которых лишь 24 могут быть задействованы под противокорабельные ракеты, остальные заняты зенитными. У „Нахимова“ же под ударное вооружение отведено 80 ячеек, и они могут быть полностью заполнены гиперзвуковыми ракетами „Циркон“», — объяснил он.

Чем «Адмирал Нахимов» поможет флоту

В июне 2026 года стало известно, что Северное машиностроительное предприятие (АО «ПО „Севмаш“») будет готово в 2026 году передать «Адмирала Нахимова» в ВМФ после завершения ремонта. Генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко отметил, что все работы идут успешно и проводятся по графику, а крейсер соответствует всем заявленным требованиям.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» у пирса завода «Севмашпредприятие» Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

MWM отмечает, что, в отличие от обычных военных кораблей, которые постепенно теряют маневренность по мере снижения запасов топлива, «Нахимов» способен выполнять высокоскоростные операции фактически на неограниченных расстояниях. При этом особенно ценным он может стать в северных водах Арктики и Северной Атлантики, где требуется высокая стратегическая гибкость.

«Его способность быстро перемещаться между театрами военных действий позволяет быстрее укреплять районы, находящиеся под угрозой, реагировать на возникающие кризисы или перехватывать формирования вражеских флотов до того, как они достигнут ключевых целей», — сказано в публикации.

Сивков в свою очередь отмечает: безусловно, такой корабль — гордость российского флота.

«Но справедливости ради стоит отметить: даже столь мощный крейсер не может обеспечить полное превосходство на всем театре военных действий. Это отличный ударный инструмент, который требуется дополнять и другими средствами флота», — подчеркнул он.

Дандыкин придерживается схожего мнения. Он отметил, что «Нахимов» будет действовать в сопровождении других кораблей, выступая в качестве флагмана ударной группы.

«Выход „Нахимова“ в море значительно усилит Северный флот и весь ВМФ России в целом. На сегодняшний день это самая большая и мощная надводная боевая платформа в мире, аналогов которой нет ни у США, ни у Китая», — заключил военэксперт.

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