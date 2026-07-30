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30 июля 2026 в 23:08

Автомобили резко «пропали» с Крымского моста

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно прекращено, сообщается в Telegram-канале, посвященном оперативной обстановке на подходах к мосту. Водителей и пешеходов, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие.

Автомобилистам стоит следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины перекрытия не уточняются. Пользователям также рекомендуется следить за обновлениями и планировать маршруты с учетом ситуации. Информация о времени возобновления движения будет сообщена позднее.

Аналогичные проблемы фиксируются в последнее время часто. Специалистам удается оперативно возобновить работу, однако ситуация повторяется.

Ранее сообщалось, что в части населенных пунктов Крыма не было возможности подачи электроэнергии из-за новых атак Вооруженных сил Украины на объекты электроснабжения. «Крымэнерго» в мессенджере МАКС информировало, что энергетики круглосуточно ведут работу. На фоне ударов ВСУ на Крымском полуострове наблюдаются сбои в логистике и обеспечении топливом. В связи с этим власти республики и города Севастополя приняли решение о введении регионального режима чрезвычайной ситуации для урегулирования экономических вопросов. Он действует с 26 июня.

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