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27 июля 2026 в 10:08

Часть Крыма осталась без электричества

Часть Крыма осталась без электроэнергии из-за атак ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В части населенных пунктов Крыма нет возможности подачи электроэнергии из-за новых атак ВСУ на объекты электроснабжения, сообщило «Крымэнерго» в мессенджере МАКС. При этом отмечается, что энергетики круглосуточно ведут работу.

Объекты электроснабжения вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ. Отсутствует возможность подачи электроэнергии в часть населенных пунктов полуострова. Сложная обстановка на северо-западе, востоке и юге Крыма, — уточнили в «Крымэнерго».

На фоне ударов ВСУ на Крымском полуострове наблюдаются сбои в логистике, а также в электро- и водоснабжении и обеспечении топливом. В связи с этим власти республики и города Севастополя приняли решение о введении регионального режима чрезвычайной ситуации для урегулирования экономических вопросов. Он действует с 26 июня.

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Водителей, которые находились на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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