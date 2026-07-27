Крымский мост временно закрыли для водителей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщили в официальном Telegram-канале, посвященном ситуации на объекте. Водителей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

О причинах временного ограничения движения не сообщается. Информация о сроках возобновления движения также пока не приводится.

Ранее власти Крыма ввели денежные компенсации владельцам автомобилей, поврежденных или уничтоженных в результате атак Вооруженных сил Украины. По словам главы региона Сергея Аксенова, размер выплат будет определяться исходя из фактически причиненного ущерба. В документе подчеркивалось, что финансовая помощь носит характер единовременной социальной поддержки. Срок действия указа ограничен 31 декабря 2026 года.

До этого сообщалось, что Министерство финансов России направит Крыму дополнительные 5 млрд рублей на выплаты компенсаций жителям, оставшимся без электроснабжения более чем на двое суток. Глава республики поблагодарил крымчан за проявленные понимание и терпение.