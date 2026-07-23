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23 июля 2026 в 13:54

Крымчанам будут компенсировать стоимость ремонта машин после атак ВСУ

В Крыму ввели компенсации за поврежденные из-за атак ВСУ автомобили

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Денежные компенсации за автомобили, получившие повреждения или уничтоженные в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины, введены в Крыму, следует из указа главы республики Сергея Аксенова. Выплаты будут предоставляться гражданам в зависимости от фактического размера причиненного ущерба.

Установить единовременную денежную выплату гражданам, автотранспортные средства которых повреждены или утрачены в результате агрессии Украины на территории Республики Крым, в зависимости от размера причиненного ущерба, — отмечено в указе.

За повреждение транспортного средства предусмотрена сумма до 500 тыс. рублей. В случае полной утраты автомобиля владельцы смогут получить до 2 млн рублей. В документе подчеркивается, что финансовая помощь носит характер единовременной социальной поддержки. Срок действия указа ограничен 31 декабря 2026 года.

Ранее стало известно, что Министерство финансов России выделит дополнительные 5 млрд рублей Крыму на выплату компенсаций жителям, столкнувшимся с отключением электроэнергии на срок более двух суток. Глава республики выразил благодарность крымчанам за понимание.

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