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21 июля 2026 в 20:42

На выплаты жителям одного региона выделят 5 млрд рублей

Аксенов: Крым получит 5 млрд на выплаты пострадавшим от отключений электричества

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Министерство финансов России выделит дополнительные 5 млрд рублей Крыму на выплату компенсаций жителям, столкнувшимся с отключением электроэнергии на срок более двух суток, сообщил глава республики Сергей Аксенов в МАКСе. Он выразил благодарность крымчанам за понимание.

Все подпавшие под эту категорию граждане, которые подали соответствующие заявки, в кратчайшие сроки получат выплату в размере 15 тыс. рублей, — написал Аксенов.

Кроме того, он рассказал, что на федеральном уровне прорабатываются меры поддержки для предпринимателей. Уже согласованы предложения по выплате двух третей от средней зарплаты работникам предприятий, которые временно выведены в простой.

Ранее сообщалось, что в восточном Крыму объекты энергетики подверглись атаке ВСУ. В регионе действовали временные ограничения.

До этого более 70 бригад компании «Россети Московский регион» устраняли последствия циклона, который вызвал локальные перебои с электроснабжением на севере Подмосковья. Энергетики призывали жителей соблюдать правила безопасности и не приближаться к оборванным линиям электропередачи.

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