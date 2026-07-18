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18 июля 2026 в 11:46

Атака на энергообъекты Крыма оставила несколько районов без света

«Крымэнерго» сообщило об атаке ВСУ на энергообъекты восточного Крыма

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В восточном Крыму минувшей ночью объекты энергетики подверглись атаке ВСУ, сообщили в ГУП «Крымэнерго» в мессенджере МАКС. Из-за повреждений подача электроэнергии в ряде населенных пунктов северного, восточного и западного энергорайонов осуществляется с учетом возможностей электросетей.

Сегодня ночью подверглись вражеской атаке энергообъекты восточного Крыма. Подача электроэнергии в наиболее пострадавшие населенные пункты северного, восточного и западного энергорайонов осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети, — говорится в сообщении.

Энергетики принимают меры для стабилизации энергоснабжения полуострова. В регионе действуют временные ограничения, а отключения проводятся оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах.

Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе введут новый график веерных отключений электроснабжения. Теперь свет будет подаваться два часа, после чего местные жители останутся без электричества на шесть часов.

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