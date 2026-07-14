В Севастополе изменится график электроснабжения Развожаев: отключения электричества в Севастополе будут идти по новому графику

В Севастополе введут новый график веерных отключений электроснабжения, написал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Теперь свет будет подаваться два часа, после чего местные жители останутся без электричества на шесть часов.

Как вы знаете, враг этой ночью вновь атаковал нашу энергетическую инфраструктуру. Сейчас все профильные службы работают над устранением последствий, но возможности нашей энергосистемы временно ограничены. <...> Понимаю, насколько это тяжело, поэтому делаем все возможное, чтобы нормализовать обстановку, — заявил Развожаев.

По словам главы Севастополя, специалисты стараются перестроить систему и уменьшить количество переключений ближе к вечеру. Он попросил жителей включать мощные приборы только в случае необходимости. Развожаев также рекомендовал бизнесу ограничить использование энергозатратного оборудования.

Ранее губернатор города сообщил об атаке ВСУ по энергетической инфраструктуре. В результате удара часть Севастополя осталась без света. На поврежденных объектах ввели особый режим.