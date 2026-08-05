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05 августа 2026 в 15:24

Появились кадры с места покушения на Ткачука

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Опубликованы кадры с места покушения на генерального директора «Уралдронзавода» и автора Telegram-канала «Повернутые на войне» Владимира Ткачука в Свердловской области. По данным Telegram-канала «112», руководитель предприятия, выпускающего дроны «Упырь», находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что Ткачук пострадал в результате взрыва автомобиля. Предварительно, взрывное устройство было заложено под Mercedes-Benz. Инцидент произошел в поселке Большой Исток Сысертского округа. Водитель-охранник погиб на месте. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом.

В Туле возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя. Инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Михеева. По данным следствия, неизвестный выстрелил в бизнесмена из огнестрельного оружия. Пострадавшим оказался руководитель фирмы, занимающейся разработкой БПЛА.

Общество
Урал
Свердловская область
покушения
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