Появились кадры с места покушения на Ткачука

Опубликованы кадры с места покушения на генерального директора «Уралдронзавода» и автора Telegram-канала «Повернутые на войне» Владимира Ткачука в Свердловской области. По данным Telegram-канала «112», руководитель предприятия, выпускающего дроны «Упырь», находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что Ткачук пострадал в результате взрыва автомобиля. Предварительно, взрывное устройство было заложено под Mercedes-Benz. Инцидент произошел в поселке Большой Исток Сысертского округа. Водитель-охранник погиб на месте. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом.

В Туле возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя. Инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Михеева. По данным следствия, неизвестный выстрелил в бизнесмена из огнестрельного оружия. Пострадавшим оказался руководитель фирмы, занимающейся разработкой БПЛА.