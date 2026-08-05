Биолог оценил риски для рыбы из-за паводка в Свердловской области Биолог Богданов: рыба в Свердловской области не пострадала от паводка

Рыба в Свердловской области не пострадала от летнего паводка, заявил ЕАН сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Владимир Богданов. Он отметил, что рыба может погибнуть лишь в условиях сильной жары и безветрия.

Паводок не уничтожает рыб. Если только не попадают в воду химические вещества, — объяснил Богданов.

Биолог подчеркнул, что при сильной жаре рыба погибает из-за снижения содержания кислорода в воде. По его словам, массовая гибель в регионе не зафиксирована.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что за сутки уровень воды в реке Туре поднялся на четыре сантиметра. В общей сложности он составил 896 сантиметров.