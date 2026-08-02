Уровень воды поднялся на четыре сантиметра в Тюменской области

Горожане на подтопленной в результате паводков территории парка им. Гагарина в Тюмени

Уровень воды поднялся на четыре сантиметра в Тюменской области Уровень воды в реке Тура поднялся на четыре сантиметра в Тюменской области

В Тюменской области за сутки уровень воды в реке Тура поднялся на четыре сантиметра, сообщил губернатор региона Александр Моор в мессенджере МАКС. В общей сложности он составил 896 сантиметров.

За сутки река Тура прибавила еще четыре сантиметра. Ее уровень составляет 896 сантиметров. Также растет уровень на реке Пышме. Там, как и прогнозировали специалисты, интенсивность паводка снижается, плюс 15 сантиметров за сутки, — сообщил Моор.

По словам губернатора, из-за подъема воды подтоплен 121 дом. Власти эвакуировали 53 человека, в том числе девять детей. Из них 38 разместили в трех ПВР, остальных — у родственников.

Ранее Моор сообщил, что к 1 августа паводковые воды затопили 84 частных жилых строения. По его данным, уровень воды в реке Туре тогда превысил отметку опасного явления.

Кроме того, в пресс-службе МЧС России сообщили, что с начала года от весенних и дождевых паводков пострадали более 1,1 тыс. населенных пунктов. Затоплено свыше 14 тыс. жилых строений и 122 социальных объекта. В ведомстве подчеркнули, что масштаб наводнений из-за ливней заметно превысил прошлогодние показатели.