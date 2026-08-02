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02 августа 2026 в 10:47

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 августа: где сбои в России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Сегодня, 2 августа, мобильный интернет не работает в Москве, Подмосковье и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты популярных операторов. Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 2 августа

Новые жалобы на сбои мобильного интернета публикуют россияне на мониторинговом сайте «Сбой.рф». Пользователи заявляют о неработоспособности множества онлайн-сервисов, мессенджеров, сайтов и приложений.

В воскресенье, 2 августа, согласно статистике, мобильный интернет не работает в сетях операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Общее число жалоб составляет около 200 на момент публикации.

Жалобы поступают из следующих регионов: Москва, Московская, Ярославская, Калининградская, Нижегородская, Самарская, Челябинская, Ростовская, Кировская, Орловская, Рязанская, Калужская, Тверская, Липецкая, Магаданская, Воронежская, Тамбовская, Тульская, Новосибирская, Свердловская, Омская, Томская области, Санкт-Петербург, Коми, Чувашия, Краснодарский, Красноярский, Приморский, Пермский края.

Почему не работает мобильный интернет 2 августа

Мобильный интернет могут отключать в качестве меры безопасности на фоне беспилотной опасности. По словам специалистов, дроны могут связываться с центром управления посредством базовых станций.

Проблемы с интернетом в крупных городах связаны с предотвращением террористических угроз, заявил президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков добавил, что отключения связи происходят по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

Ограничения могут применяться не только из-за беспилотников, но и в связи с другими угрозами безопасности, сигналы о которых поступают спецслужбам по специальным каналам, отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что делать при отключении мобильного интернета

Без интернета, когда его отключают в целях безопасности, работают сервисы и приложения из белого списка. Кроме того, остаются доступными звонки и СМС. В «разрешенный лист» входят соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», национальный мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, приложения банков, онлайн-кинотеатры, сервисы ФНС для налогоплательщиков, сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи и другие.

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