Топ-менеджеров «дочки» Газпрома арестовали за взятки Трех топ-менеджеров «Газпром энергохолдинг» отправили в СИЗО по делу о взятках

Три человека из числа руководства дочерней компании «Газпрома» — ООО «Газпром энергохолдинг» — арестованы по делу о взятках, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные ГСУ СКР по Москве и ФСБ. Фигурантами стали заместитель гендиректора по корпоративной защите ООО ГЭХ Игорь Моисеенко, гендиректор ООО «Гэх закупки» Игорь Мазин и его заместитель по закупкам и логистике Алексей Чубшев.

По версии следствия, они вымогали откаты у поставщиков, в том числе за заключение контрактов и общее покровительство. Первым был задержан Чубшев, который признал вину и согласился участвовать в оперативном эксперименте. Он передал «куклу» с 1,5 млн рублей и муляжом 5 млн Мазину. Следующую «куклу» с имитацией 36,5 млн передали Моисеенко. Все действия фиксировались, купюры были помечены спецсоставом, светящимся в ультрафиолете.

Замоскворецкий райсуд арестовал Моисеенко и Мазина на два месяца, Чубшев отправлен под домашний арест. Всем фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы и крупные штрафы.

Ранее председателю совета директоров и основному акционеру группы «Эфко» Валерию Кустову предъявили обвинения в особо крупной растрате и мошенничестве. Суд избрал бизнесмену меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.