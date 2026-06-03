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03 июня 2026 в 16:38

Приставы нашли подход к топ-менеджеру, задолжавшему 20 млн по алиментам

Приставы взыскали 20 млн долга по алиментам с топ-менеджера российского банка

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Судебные приставы Подмосковья взыскали с топ-менеджера крупного российского банка 20,6 млн рублей алиментного долга, сообщили NEWS.ru в ГУ ФССП по Московской области. Мужчина не оплачивал содержание двоих детей 2017 и 2020 годов рождения, хотя по решению суда был обязан отчислять треть доходов.

20,6 млн рублей алиментов взыскали судебные приставы Подмосковья с топ-менеджера одного из крупнейших банков страны, — говорится в сообщении.

Долг копился с конца 2023 года. Приставы арестовали бытовую технику должника, а после провели с ним беседу, предупредив об ограничении водительских прав, запрете выезда за границу и аресте его BMW X7. После этого мужчина полностью погасил задолженность. Сначала он перевел 7,1 млн рублей, затем — еще 13,5 млн рублей. Теперь алименты будут удерживать из его зарплаты по месту работы в банке.

Ранее в Керчи местный житель погасил задолженность в размере 136 тыс. рублей после того, как судебные приставы арестовали его Mercedes-Benz Vito 111. Незадолго до этого мужчину предупредили, что иномарку могут продать. Мужчине также ограничили выезд за границу, однако эти меры не оказали должного эффекта, в отличие от возможности лишиться машины.

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