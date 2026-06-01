Житель Крыма погасил шестизначную задолженность ради спасения иномарки

В Керчи местный житель погасил задолженность в размере 136 тыс. рублей после того, как судебные приставы арестовали его Mercedes-Benz Vito 111, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на ГУФССП России. Незадолго до этого мужчину предупредили, что иномарку могут продать.

По данным приставов, керчанин взял в долги средства у двух знакомых, однако не спешил возвращать их. Тогда кредиторы обратились в суд, и приставы возбудили исполнительное производство.

В ходе него счета должника арестовали и запретили ему совершать регистрационные действия с машиной. Мужчине также ограничили выезд за границу, однако эти меры не оказали должного эффекта. Специалисты арестовали иномарку и в итоге добились полного возврата средств.

Ранее сообщалось, что в Бурятии 43-летний житель Улан-Удэ погасил задолженность по алиментам за сына в размере 219 тыс. рублей после начала уголовного преследования. Как выяснилось, мужчина избегал выплат на содержание девятилетнего ребенка на протяжении восьми месяцев.