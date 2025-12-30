Житель Бурятии погасил долг по алиментам после заведения уголовного дела

В Бурятии 43-летний житель Улан-Удэ погасил задолженность по алиментам за сына в размере 219 тыс. рублей после начала уголовного преследования, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на ФССП по республике. Как выяснилось, мужчина избегал выплат на содержание девятилетнего ребенка на протяжении восьми месяцев.

Фигуранта дела уже привлекали к ответственности за невыплату алиментов, тогда он получил наказание в виде 80 часов обязательных работ. Однако административная мера не изменила его поведения. В результате против него было возбуждено уголовное дело по статье «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей». На фоне этого должник незамедлительно погасил всю накопленную задолженность перед ребенком.

Ранее бизнесмену из Санкт-Петербурга пришлось выплатить сыну алименты в размере 15 млн рублей, чтобы не потерять автомобиль. Мужчина должен был платить четверть от зарплаты на содержание ребенка.