Россиянам напомнили, что грозит за неуплату алиментов

За неуплату алиментов грозит административная ответственность, предупредил адвокат Олег Ритман. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт подчеркнул, что нарушителя могут ждать до 15 суток ареста или штрафы на сумму до 20 тыс. рублей.

Административная ответственность применяется, если прошло более двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, и за этот период должник не предпринял никаких действий для погашения задолженностей перед ребенком. В судебном порядке в отношении неплательщика могут использоваться обязательные работы на период до 150 часов; административный арест на 15 суток; штрафы на сумму до 20 тыс. рублей, — пояснил Ритман.

По его словам, главная задача — побудить закрыть долги по алиментам. Адвокат обратил внимание, что в некоторых случаях может наступить и уголовная ответственность. Так, при злостном уклонении от уплаты алиментов, сокрытии дохода и использовании мошеннических схем нарушителю могут назначить исправительные работы, арестовать на три месяца или лишить свободы сроком до одного года.

Депутат Госдумы Алексей Нечаев ранее заявил, что российские власти должны защитить получателей алиментов и упростить взыскание средств с должников. Он предложил создать государственный алиментный фонд.