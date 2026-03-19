«Как заменишь Никулина?»: Зацепин о ремейках фильмов Гайдая Композитор Зацепин заявил, что не смотрел ремейки фильмов Гайдая

Народный артист России Александр Зацепин рассказал, что не смотрел ремейки на фильмы режиссера Леонида Гайдая, передает корреспондент NEWS.ru. На вечере в честь своего 100-летия он отметил, что считает невозможным заменить актеров оригинального состава. Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

Нет, я не смотрел. К сожалению, не смотрел. Мне сказали, что это очень неинтересно. Но я тоже считаю. Такой, как [актер Юрий] Никулин, как его заменишь? — ответил Зацепин.

Композитор написал музыку к десяткам фильмов, включая легендарные картины Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию».

Ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры Михаил Швыдкой заявил, что ремейки советских фильмов обретают популярность среди молодежи из-за ностальгии по СССР. По его мнению, такие произведения следует создавать, учитывая, что у детей формируется современное восприятие мира.