«Как заменишь Никулина?»: Зацепин о ремейках фильмов Гайдая

Народный артист России Александр Зацепин рассказал, что не смотрел ремейки на фильмы режиссера Леонида Гайдая, передает корреспондент NEWS.ru. На вечере в честь своего 100-летия он отметил, что считает невозможным заменить актеров оригинального состава. Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).
Нет, я не смотрел. К сожалению, не смотрел. Мне сказали, что это очень неинтересно. Но я тоже считаю. Такой, как [актер Юрий] Никулин, как его заменишь? — ответил Зацепин.
Композитор написал музыку к десяткам фильмов, включая легендарные картины Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию».
Ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры Михаил Швыдкой заявил, что ремейки советских фильмов обретают популярность среди молодежи из-за ностальгии по СССР. По его мнению, такие произведения следует создавать, учитывая, что у детей формируется современное восприятие мира.