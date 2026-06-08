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08 июня 2026 в 17:06

В Приморье пожаловались на ужасные условия содержания медведя

В Приморье медведя посадили на цепь и стали использовать для испытания собак

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Приморском крае медведя содержат в неприемлемых условиях и используют для испытания охотничьих собак, сообщает Telegram-канал «112». Животное живет в грязной клетке без воды, на скудном корме.

В селе Иннокентьевка Лесозаводского городского округа на территории лесничества содержится медведь, принадлежащий обществу охотничьих собак. Состояние животного оценивается как крайне неудовлетворительное: клетку не убирают, подстилку не обновляют, кормят редко комбикормом и кукурузой, практически не дают воды.

Кроме того, косолапого используют для натаски местных собак. На медведе закреплены шлейка и цепь. От безделья он ежедневно с раннего утра бьет железной цепью по пустой купальне, и эти звуки слышны во всей округе.

Местные жители уже неоднократно обращались в полицию, однако получали один и тот же ответ: у общества охотничьих собак все документы в порядке. Люди опасаются, что и предстоящую проверку владельцы медведя пройдут без проблем.

Ранее в Хабаровском крае медведь выбежал на проезжую часть рядом с жилыми домами и попал на видео. В какой-то момент зверь заметил человека и бросился за ним. Мужчина не растерялся. Он припугнул хищника и залез на балку. После этого медведь убежал дальше.

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