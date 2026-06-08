Последний маршрут Юлии: мать спустя 15 лет все еще ждет дочь домой

29 июля 2011 года 14-летняя Юлия Садекова вышла из дома в Володарске Нижегородской области, чтобы отвезти документы в техникум. До остановки ей нужно было пройти всего около 700 метров. Но в учебное заведение девочка так и не приехала. За годы поисков появились десятки версий — от похищения незнакомцем до мести бывшей подруги. Были сообщения якобы от самой Юли, но спустя годы судьба школьницы остается неизвестной. NEWS.ru рассказывает историю семейства Садековых.

Последняя поездка

Летом 2011 года Юлия окончила девятый класс и готовилась к поступлению в техникум Дзержинска. Через неделю ей должно было исполниться 15 лет.

Утром 29 июля девушка работала в школьном трудовом лагере, а около полудня вернулась домой. После обеда она собралась отвезти оригиналы документов в приемную комиссию.

Мать Елена Старова собиралась ехать вместе с дочерью, но в тот день дома было много хлопот. Приехали родственники с младшим братом Юли, привезли ягоды, и женщина осталась заниматься домашними делами — перерабатывать урожай. Девочка заверила мать, что справится сама: она уже не раз ездила по этому маршруту и собиралась вернуться через несколько часов.

Около трех часов дня Елена попыталась дозвониться до дочери, чтобы узнать, успела ли та на обратный автобус. Но телефон оказался выключен. Сначала женщина решила, что аппарат разрядился или потерялся. Однако время шло, а Юля не возвращалась.

К вечеру родители начали поиски самостоятельно. Они проверили автовокзал и железнодорожную станцию Дзержинска, расспросили сотрудников, но никаких следов девушки не нашли. Тогда мать обратилась в милицию с заявлением о пропаже.

700 метров неизвестности

На следующее утро родители отправились в техникум. Там выяснилось, что Юля вообще не приезжала в приемную комиссию.

Следователи начали восстанавливать маршрут девушки буквально шаг за шагом. Последний подтвержденный свидетель видел Юлю на дороге неподалеку от дома. После этого она должна была выйти на центральную улицу и пройти около 500 метров до автобусной остановки.

Однако на этом участке никто больше ее не видел. Люди, находившиеся на остановке, заявили, что девочка там не появлялась. Кондуктор и водитель рейсового автобуса до Дзержинска также сообщили, что хорошо знали Юлю в лицо и в тот день она в салон не заходила.

Телефон девушки перестал подавать сигналы в том же районе — между домом и остановкой. Получалось, что школьница бесследно исчезла средь бела дня на оживленной городской улице.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Провальные версии

С первых дней родители и полиция отрабатывали самые разные версии. Проверяли лесополосы вдоль трассы, искали возможные следы ДТП, прочесывали окрестности силами местных жителей, военных и волонтеров. Появлялись сообщения очевидцев, будто Юлю видели в Нижнем Новгороде, однако ни одно из них не подтвердилось.

Одной из первых стала версия похищения. Ее косвенно поддерживал рассказ свидетелей о загадочном черном автомобиле, который якобы видели на маршруте девочки. Некоторые предполагали, что водитель мог следить за ней и увезти ее с дороги. Но ни номера машины, ни личность владельца установить так и не удалось.

Следствие выяснило, что исчезновение произошло совсем рядом с домом. Поэтому возникло предположение, что кто-то мог знать планы Юли и встретить ее по дороге.

Проверяли также строителей, работавших неподалеку от школы, тренера по плаванию, который иногда подвозил девочку домой, и даже некоторых сотрудников из Дзержинска, на которых указывали данные биллинга. Однако никаких доказательств причастности этих людей найдено не было.

В определенный момент правоохранители подозревали даже родителей. Отца Юли проверяли на причастность к исчезновению, предполагая, что он мог попытаться помешать дочери поступать в техникум. Однако алиби мужчины подтвердилось: в день исчезновения он находился в своей деревне за несколько часов езды от Володарска. Семья также проходила проверки на полиграфе.

Конфликт в школе

Незадолго до исчезновения в жизни Юлии произошел конфликт с одноклассниками. По словам матери, все началось со ссоры с бывшей подругой, которая постепенно настроила против девочки часть класса. Юлю обвиняли в том, что она якобы рассказала взрослым о школьниках, употреблявших алкоголь после последнего звонка, хотя сама в той поездке не участвовала. После этого девочку начали травить.

По воспоминаниям матери, одноклассники могли демонстративно игнорировать девочку и даже бросать в нее мелкие камни по пути со школы. В итоге Юлия отказалась оставаться в школе после девятого класса и решила продолжить обучение в техникуме, хотя грезила о высшем образовании в лингвистическом институте.

Спустя время Елену насторожило поведение семьи бывшей подруги. По словам женщины, они долго не являлись на допросы и избегали общения после исчезновения девочки. Мать Юли предполагала, что кто-то из окружения бывшей подруги мог быть причастен к произошедшему. Однако эта версия подтверждения также не получила.

«Их вызывают на допрос, а они не приходят. Почему они даже боятся мне дверь открыть? Это что такое? Я не знаю, почему себя так люди повели. Мы общались вместе, какие-то праздники справляли. Наши дети общались, мне незнакомые люди предлагали помощь. Мне через интернет писали, ко мне домой приходили, вместе с нами прочесывали какие-то леса, еще что-то, расклеивали листовки. А эти люди просто отвернулись от нас. Почему? Вот их поведение меня натолкнуло на какие-то мысли», — признается мать девочки в интервью Елене Погребижской.

Еще одной версией стала причастность бывшей жены отца Юли. По словам Елены, женщина тяжело переживала развод и даже звонила девочке, пытаясь настроить ее против отца. Мать не исключала, что исчезновение могло быть связано с желанием отомстить семье. Но следствие не нашло доказательств и этой версии.

Отдельно обсуждалась версия серийного преступника, поскольку в Нижегородской области происходили и другие загадочные исчезновения девушек. Однако сама семья не считает эту гипотезу основной.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Ложное сообщение

Годы поисков не принесли результата. Но в октябре 2016 года, спустя пять лет после исчезновения, Елена получила неожиданное СМС.

Сообщение было подписано именем дочери. Его автор утверждал, что девушку похитили, держат дома на территории Украины, что у нее уже двое детей от похитителя и что он собирается ее продать.

Для матери это стало настоящим потрясением. Она немедленно обратилась в полицию, надеясь, что наконец появилась зацепка. Однако вскоре правоохранители заверили Елену, что сообщение — злая шутка. Кроме того, текст содержал грубые ошибки, которые были нехарактерны для Юли, хорошо учившейся в школе. После этого никаких новых сообщений не поступало.

Не меняют номера

Несмотря на годы безрезультатных поисков, семья продолжает надеяться узнать правду о том, что произошло летом 2011 года. Елена признается, что они до сих пор не отключают домашний телефон и не меняют номера мобильного, ожидая звонка, который позволит пролить свет на эту историю.

Бабушка Юли после исчезновения внучки перенесла инсульт. Чуть позже с этим же недугом слег отец, который до сих пор не восстановился — половина его тела парализована. Сама Елена на фоне стресса тоже столкнулась с некоторыми заболеваниями и пережила ряд операций.

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