Потрошат собак за шашлычкой: зоозащитники нашли гараж для забоя псов

В Нижнем Новгороде зоозащитники нашли нелегальную скотобойню в гаражном массиве на Московском шоссе рядом с совхозом «Горьковский». По их словам, среди останков животных они могли увидеть следы, указывающие на забой собак. Теперь активисты намерены добиваться проверки со стороны правоохранительных органов. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Находка в гаражах

Поводом для разбирательства стала находка, сделанная одной из местных жительниц. Вечером она заметила в одном из старых гаражей следы, похожие на место забоя животных, передает программа «Кстати...»

По ее словам, через решетку были видны шкуры, кровь и следы разделки. Внутри помещения лежали мешки с неразделанными тушами.

Женщина предположила, что речь может идти именно о собаках: шерсть и окрас, которые она увидела, не были похожи ни на коровьи, ни на бараньи. После этого она сфотографировала увиденное и связалась с волонтерами.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крюки и клочки шерсти

Прибывшие на место активисты рассказали, что часть следов к тому моменту уже исчезла. По их словам, шкуры были убраны, однако в гараже оставались крюки для подвешивания животных, клочки шерсти, резиновые сапоги и следы крови.

Зоозащитники также обратили внимание на мешки с останками животных. Дополнительные подозрения вызвало и соседнее помещение. Там, по словам волонтеров, находились собачьи экскременты и миска для кормления, что, по их мнению, свидетельствует о том, что животных могли содержать на территории гаражей.

Забивали на мясо?

Забившая тревогу местных жительница рассказала, что напротив гаража давно живут несколько собак, которых она подкармливает. Ранее ей говорили, что у животных есть хозяин и он собирается забрать их в деревню, однако за несколько месяцев этого так и не произошло.

Активисты рассматривают две версии происходящего. По их мнению, в гаражах мог вестись незаконный забой сельскохозяйственных животных либо там действительно могли убивать собак ради мяса. При этом они подчеркивают, что даже в случае забоя скота условия, обнаруженные на месте, вызывают вопросы.

«Тут и шашлычка рядом, и шаурма рядом, кто его знает… Меня настораживает, что либо здесь незаконное разделывание скотины, либо здесь действительно убивают собак на мясо. Даже если это коровы, эти условия разве законны для такого?» — возмущается зоозащитница Лариса Саплина в разговоре с полицейским.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прибывший вместе с полицией криминалист взял смывы крови для установления вида животных. Зоозащитники заявили, что планируют подать заявление по статье о жестоком обращении с животными, после чего обстоятельства произошедшего должны проверить полиция и следственные органы.

СМИ отмечает, что предполагаемый владелец бойни может проживать в одном из садовых товариществ неподалеку от гаражного массива, однако его личность и адрес пока не установлены.

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