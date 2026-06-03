Думали, что протухшее мясо: мигранты расчленили двух подруг

Жестокое убийство гражданки Узбекистана в Турции привело к массовым протестам трудовых мигрантов и их союзников. Останки погибшей нашли случайно во время сортировки мусора. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Пакет с мясом

37-летняя Дурдона Хакимова легально работала продавцом в охотничьем магазине в Стамбуле. У нее были все разрешения на трудовую деятельность, сообщает «Айран.Медиа». Вместе с ней в Стамбуле жила ее землячка, 32-летняя Сайера Эргашалиева.

Девушка и ее подруга перестали выходить на связь в конце января, пишет Gazeta.uz. Родные начали активные поиски, но местная полиция не стремилась активно помогать иностранцам. В итоге останки одной из девушек были случайно обнаружены на мусороперерабатывающем заводе.

Разнорабочий, занимавшийся переработкой вторсырья, разбирал баки с мусором и наткнулся на пакет, как ему показалось,с протухшим мясом. Но оказалось, что в мусорном мешке были части тела Дурдоны.

Не хотели отпускать

Вскоре были задержаны двое соотечественников Дурдоны — 31-летний Дильшод Турдимуротов и 29-летний Гафуржон Камалходжаев. Оба сразу же признались в содеянном, а также подтвердили, что причастны к исчезновению подруги Дурдоны — Сайеры.

По версии следствия, 22 января Сайера и двое мужчин обедали вместе в ресторане в районе Фатих в Стамбуле. Во время встречи между Эргашалиевой и Камалходжаевым возник конфликт. Предполагается, что причиной разногласий стало намерение Эргашалиевой вернуться в Узбекистан.

23 января мужчины сначала убили Эргашалиеву ножом, затем расчленили ее тело на несколько частей и выбросили их в мусорные баки в районе Фатих. Это преступление произошло до убийства Хакимовой.

24 января мужчины отправили СМС с телефона Эргашалиевой на номер Хакимовой с просьбой о встрече. Они встретили ее, зарезали, расчленили тело и выбросили его в мусорные баки в районе Шишли.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Выходили из дома с чемоданами

Расчлененные тела обвиняемые выносили из дома в мусорных пакетах. Полиция отследила эти моменты по камерам внешнего видеонаблюдения.

«В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения полицейские обнаружили, что 24 января подозреваемые несколько раз покидали дом с черными мусорными мешками, а затем уехали с белым чемоданом», — рассказали в полиции.

Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле постоянно следит за ситуацией и тесно сотрудничает с турецкими правоохранительными органами.

Тело Дурдоны Хакимовой доставили в Узбекистан, двоих ее детей передали родственникам. Консульство опубликовало информацию о ее деятельности и призвало граждан не распространять «оскорбительные и предвзятые мнения о покойной».

Этот инцидент вызвал протесты в Турции. Несколько сотен женщин вышли на улицы, требуя справедливости для Дурдоны и других жертв.

«Мужчина, ходивший с нами по одним улицам, убил женщину, расчленил ее и выбросил в мусорный бак. Мы не знаем жизни Дурдоны, но нам слишком хорошо известно о мужском насилии, которое привело к этому убийству. Женщины-мигрантки часто не могут сообщить в полицию о насилии, которому они подвергаются, из-за риска депортации. Нет эффективного расследования, нет конфиденциальности, нет исполнения решений о депортации», — заявляла одна из активисток на демонстрации.

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