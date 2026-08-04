Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 августа

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 4 августа?
Какие регионы ВСУ атаковали ночью 4 августа
Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского округа, сообщил оперативный штаб региона в МАКСе. FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю.
Находившаяся в машине женщина скончалась на месте от полученных травм. Еще два человека, мужчина и женщина, получили множественные осколочные ранения. Бригада скорой помощи доставила их в Белгородскую областную клиническую больницу.
В оперштабе уточнили, что состояние мужчины медики оценивают как тяжелое. О второй пострадавшей дополнительная информация на момент публикации не приводится.
Кроме того, один мирный житель погиб, еще 23 человека получили ранения в результате атак ВСУ в Херсонской области с 31 июля, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Оперативная обстановка в последние дни оставалась напряженной, добавил он.
Глава региона уточнил, что погибшим был житель села Великая Кардашинка. Больше всего пострадавших зафиксировано в Каховке, где ранения получили семь человек. В Алешках пострадали четыре мирных жителя. Еще по два человека ранены в Казачьих Лагерях, Великих Копанях и Новой Каховке.
Также дежурные средства ПВО за 12 часов сбили 58 украинских БПЛА над российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в МАКСе. Отмечается, что все дроны были самолетного типа.
По данным военного ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей. Также дроны уничтожили в Краснодарском крае.
Как ВСУ атаковали Россию ранее
Два человека пострадали в результате атаки украинского дрона на коммерческий объект в городе Короча Белгородской области, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале. Одного из них, 16-летнего подростка, доставляют в больницу с предварительным диагнозом «акубаротравма».
«В городе Короча беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект. Предварительно, пострадали два человека, среди которых ребенок. <...> 16-летнего юношу с предварительным диагнозом „акубаротравма“ для обследования доставляют в детскую областную клиническую больницу», — рассказали в оперштабе.
Пострадавшего мужчину доставили в городскую больницу Белгорода № 2 с множественными ссадинами живота, спины и лица. Также в результате удара были повреждены четыре авто: одно из них загорелось, пламя удалось потушить.
Кроме того, дежурные средства противовоздушной обороны за последние 12 часов сбили над российскими регионами и акваторией Черного моря 245 украинских БПЛА, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ в МАКСе. Отмечается, что все дроны были самолетного типа.
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