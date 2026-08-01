М-12 «Восток» дойдет до Тюмени: стоимость проезда, время в пути из Москвы

Скоростную дорогу М-12 «Восток» проведут до Тюмени уже в декабре 2026 года, об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, работы идут по графику. Что известно о будущем участке дороги, сколько сейчас стоит проезд по М-12 и куда магистраль может пойти дальше — в материале NEWS.ru.

Как идет строительство М-12

На встрече в Кремле в середине июля президент спросил вице-премьера, когда трасса дойдет до Тюмени. Марат Хуснуллин ответил коротко и уверенно.

«Декабрь. Пока идем по графику, у нас все шансы есть», — заявил он.

По его словам, весной этого года строители в разных регионах потеряли около месяца из-за позднего наступления теплого сезона, однако темпы удалось нагнать. Вице-премьер уточнил, что параллельно с завершением участка до Тюмени продолжается строительство обходов трех крупных городов — самой Тюмени, Омска и Новосибирска. Это значит, что декабрьский запуск не станет конечной точкой стройки: работы на восточном направлении будут идти еще несколько лет.

А в конце июля руководитель Росавтодора Роман Новиков в интервью «Российской газете» подтвердил планы правительства. Кроме того, он рассказал об уже реализованных проектах.

«Мы уже дошли до Екатеринбурга, открыли обходы пяти населенных пунктов в Башкирии, а также обход Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане с уникальным мостом через Каму. Его построили за очень короткий срок благодаря применению большого количества новых технологий. В этом году у нас стоит задача весь маршрут — более 300 км — от Екатеринбурга до Тюмени, с учетом уже построенного обхода Богдановича в Свердловской области, ввести в эксплуатацию. Также будет построен обход крупного промышленного поселка Белоярский в этом же регионе», — пояснил Новиков.

Что такое М-12 «Восток» и куда она уже ведет

М-12 «Восток» — это скоростная платная автомагистраль первой категории (класс IБ), рассчитанная на движение со скоростью 110 км/ч. У нее от четырех до шести полос, разделительный барьер между потоками, отсутствие светофоров и перекрестков на всем протяжении. Строительство дороги стартовало в 2020 году.

Строящийся автомобильный мост через Волгу на трассе М-12 в Татарстане, 2023 г. Фото: Олег Казанцев/РИА Новости

Первый участок М-12 от Москвы до Арзамаса открыли в сентябре 2023 года. К концу того же года трассу продлили до Казани. А в 2025 году движение открыли до Екатеринбурга: последний участок Дюртюли — Ачит по видеосвязи запустил президент Владимир Путин.

Магистраль работает по системе «Свободный поток» — без шлагбаумов и касс. Над дорогой установлены рамки с камерами, которые считывают номер автомобиля или списывают деньги с транспондера. Если транспондера нет, оплатить проезд нужно самостоятельно в течение пяти дней через сайт «Автодора» или «Госуслуг». Если этот срок пропустить, то придет штраф — 1500 руб. для легковых автомобилей и 5000 руб. для грузовиков и автобусов по статье 12.21.4 КоАП РФ. Штраф, однако, автоматически аннулируется, если оплатить задолженность за проезд в течение 20 дней с момента составления протокола.

Сколько стоит проезд по М-12 сейчас

Тарифы на М-12 зависят от конкретного участка и категории транспорта. Например, для легкового автомобиля стоимость проезда от Москвы до Казани — 5704 рубля.

Если считать до самого дальнего из ныне открытых пунктов — Екатеринбурга, — стоимость проезда для легкового автомобиля достигает 8,6 тыс. рублей без учета скидки по транспондеру. Это уже серьезная сумма, но она отражает масштаб магистрали: сегодня протяженность платных участков на М-12 составляет более 1,2 тыс. километров. И это самая длинная скоростная трасса в стране — для сравнения, платные участки трассы М-4 «Дон», которая ведет из столицы на юг страны, чуть больше 1,1 тыс. км.

Что изменится после открытия участка до Тюмени

Новый участок строят не с нуля, а на основе капитального ремонта существующей трассы Р-351, соединяющей Екатеринбург и Тюмень. Старую двухполосную дорогу расширяют до четырех полос, устанавливают барьерное ограждение между потоками, монтируют освещение и всю необходимую инфраструктуру скоростной трассы.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Главный эффект — это скорость. После открытия участка время в пути между Екатеринбургом и Тюменью сократится вдвое — до 3,5 часа. А время в пути от Москвы до Тюмени с учетом нового скоростного коридора составит около 18 часов. Сегодня по бесплатным федеральным трассам этот путь занимает существенно больше времени, особенно с учетом пробок на подъездах к городам и малой пропускной способности старых двухполосных дорог.

Куда трасса может пойти дальше

Еще в 2023 году Хуснуллин рассказывал, что после Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени трассу планируют продлить до Иркутска и Владивостока с выходом на границу с Монголией и Китаем. Это придаст М-12 статус по-настоящему трансконтинентальной магистрали, соединяющей европейскую часть страны с Дальним Востоком.

Ближайший этап после Тюмени — выход на Омск и Новосибирск. В Омске уже строят Северный обход — крупный инфраструктурный проект, который свяжет напрямую федеральные трассы на Новосибирск и Тюмень. Первый участок с мостом через Иртыш планируют запустить в 2028 году, а весь обход — к 2030 году.

«Вообще в планах стоит реализация этого проекта до 2030 года, но есть опережающее финансирование, и мы будем делать все, чтобы построили раньше, в 2028–2029 годах. Заместитель председателя правительства страны Хуснуллин Марат Шакирзянович сказал, что правительство страны готово оказать содействие для того, чтобы смещать сроки окончания строительства с 2030-го на 2029-й, может быть, даже 2028 год», — говорил в январе 2026 года губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Другие крупные трассы, которые строят в России

М-12 — не единственный масштабный дорожный проект страны. По словам руководителя Росавтодора Романа Новикова, до 2030 года планируется ввести в эксплуатацию 50 обходов городов по всей стране, из которых 31 находится в зоне ответственности Росавтодора. К настоящему моменту уже введено 10 из них.

«В прошлом году, например, в рамках данной задачи два обхода мы завершили: это обход с. Сокуры в Татарстане и 1-й этап обхода Волгограда в Волгоградской области», — пояснил Роман Новиков.

Участок дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Отдельное направление — так называемое «Азовское кольцо», формирование которого началось два года назад.

«Основное внимание сейчас уделяем приведению в нормативное состояние автодороги Р-280, которая идет от Ростова-на-Дону через Весело-Вознесенку, Мариуполь, Мелитополь и Джанкой на Симферополь. Кольцо замыкается через „Тавриду“, Крымский мост и новую дорогу А-289 до Краснодара», — сказал Новиков.

Параллельно с восточным вектором продолжается расширение трассы М-3 «Украина» до шести полос, а в Московской области в этом году планируют ввести в эксплуатацию Южно-Лыткаринскую автодорогу с участием внебюджетных средств.

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