Как объехать пробку на Крымском мосту и сэкономить: сколько стоит дорога

Летом 2025 года Крым — одно из самых популярных мест отдыха у российских туристов. Их привлекают солнечные пляжи, горные серпантины, древние крепости и уникальная природа. Однако если ехать на автомобиле в Керчь, Ялту или Севастополь через Крымский мост, то можно застрять в большой пробке на переправе. Но существует альтернативный маршрут, который позволяет избежать заторов и добраться до курортов без нервотрепки. Как доехать до Крыма без пробок на Крымском мосту и сколько стоят платные дороги — в материале NEWS.ru.

Почему у Крымского моста возникают очереди из машин

Построенная в 2018 году переправа через Керченский пролив, которая соединяет Таманский полуостров с Крымом, является одной из самых современных в мире. Кроме того, Крымский мост позволил значительно сократить маршрут для водителей, которые едут на полуостров из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

Однако в летнее время эта переправа работает с повышенной нагрузкой. Главная проблема заключается в том, что автомобили при въезде на Крымский мост проходят досмотр в целях безопасности. Всю машину осматривают, днище проверяют с помощью зеркала, вещи водителя и пассажиров сканируют. Рейсовые автобусы и микроавтобусы проходят полное сканирование в инспекционно-досмотровом комплексе (СИДК).

В результате в часы пик при подъезде к Крымскому мосту образуются пробки. Так, 2 августа со стороны Тамани около 1,5 тыс. машин стояли в очереди на подъезде к переправе. 31 июля образовалась очередь из сотен автомобилей со стороны Керчи по направлению к Краснодару. «Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендует туристам рассмотреть альтернативные маршруты проезда», — заявили тогда в пресс-службе.

Автомобильная пробка перед Крымским мостом Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В августе 2025 года самые большие пробки со стороны Тамани при въезде в Крым ожидаются в воскресенье вечером и в понедельник утром. Это связано с тем, что многие туристы начинают путь на полуостров в пятницу или субботу. В воскресенье и понедельник они подъезжают к мосту. Если ехать из Крыма в Москву или другие города, то можно попасть в пробку у Крымского моста в понедельник, пятницу, а также выходные дни.

Как ехать на машине в Крым, минуя Крымский мост

Если вам не хочется стоять в пробках на подъезде к Крымскому мосту, можно воспользоваться альтернативным маршрутом. Зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач на пресс-конференции в июле рассказала о том, как доехать до полуострова без моста по другой дороге. «Шикарная новая трасса. Никаких затруднений», — отметила она.

Вот этот маршрут:

Из Москвы выезжайте по трассе М-4 «Дон» в направлении Ростова-на-Дону. Доехав до Ростова-на-Дону, сверните по направлению к Таганрогу и Мариуполю. Далее двигайтесь через Мариуполь и Мелитополь. Езжайте по направлению к Джанкою и Симферополю. Затем можно добраться до любого курортного города — Евпатории, Фароса, Ялты, Судака, Феодосии, Керчи и так далее.

По каким дорогам нужно ехать на автомобиле, чтобы добраться до Крыма

Если вы едете на автомобиле из Москвы в Крым, то значительная часть пути пройдет по трассе М-4 «Дон». Это главная транспортная магистраль, которая соединяет юг России со столицей. В теории можно проехать до Крыма и по бесплатным участкам этой трассы. Однако для путешественников огромное значение имеет время. По этой причине лучше выбрать платную М-4 «Дон» — поездка будет заметно проще и быстрее. Летом по этой магистрали можно ехать с разрешенной скоростью 110 км/ч (иногда 130 км/ч). Качество покрытия хорошее, есть зоны отдыха и заправки, в том числе и газовые. На М-4 не встретишь медленных грузовиков.

На этой трассе есть два больших бесплатных участка (на них встречаются пешеходные переходы и грузовики, трафик более напряженный). На М-4 «Дон» отсутствует система «Свободный поток», которая есть на многих других платных магистралях. Она позволяет избежать привычных пунктов оплаты, где часто образуются пробки. В «Свободном потоке» камеры считывают номера автомобиля, после чего владельцу выставляется счет за поездку. Его нужно оплатить в течение пяти дней.

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

Одним из преимуществ поездки в Крым через Мелитополь и Мариуполь является экономия на платных трассах. Так, дорога по М-4 «Дон» из Москвы до Ростова-на-Дону в будние дни обойдется водителю в 3490 рублей, а в пятницу, субботу или воскресенье — в 4280.

Для сравнения: проезд из Москвы к Крымскому мосту по платным дорогам М-4 «Дон», Дальнему западному обходу Краснодара и трассе А-289 (от Краснодара до Крымского моста) стоит 5960 рублей в одну сторону (в будние дни) или 6750 рублей (в выходные). Если выбрать маршрут через Мариуполь, на пути туда-обратно можно сэкономить на платных трассах около 5000.

Трасса от Ростова-на-Дону до Мариуполя протяженностью около 180 км была значительно улучшена в последние годы. По словам путешественников, качество дорожного покрытия на этом участке соответствует современным стандартам, что делает поездку комфортной на легковом автомобиле.

Расстояние от Мариуполя до Мелитополя составляет примерно 190 км, а от Мелитополя до Симферополя — около 250. На этом маршруте не действует комендантский час, а пункты досмотра можно проехать довольно быстро.

Сравнение двух маршрутов до Ялты: через Крымский мост и Мариуполь

Время в пути:

Из Москвы через Крымский мост: из Москвы до Ялты ехать примерно 24 часа без учета остановок и возможных пробок при проезде переправы. С пробками в часы пик время проезда увеличивается до 27–29 часов.

Из Москвы до Ялты через Мариуполь: 27 часов.

Расстояние:

Из Москвы через Крымский мост: 1850 км от Москвы до Ялты.

Из Москвы через Мариуполь: 1850 км.

Стоимость проезда (в одну сторону, платные дороги):

Из Москвы через Крымский мост: 5960 рублей в будние дни, 6750 рублей в выходные.

Маршрут из Москвы через Мариуполь: 3490 рублей до Ростова-на-Дону, 4280 рублей в выходные.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Общая стоимость поездки до Крыма на машине: дорога, бензин, отели

Планируя поездку на автомобиле в Крым, нужно учитывать не только стоимость платных дорог, но и цену бензина, а также отелей. Путь до курортов Крыма из Москвы займет больше суток чистого времени, поэтому без полноценной ночевки не обойтись.

Расстояние от Москвы до Ялты и обратно составляет 3700 км. Если вы поедете на кроссовере, который заправляете 95-м бензином, то на АЗС оставите примерно 23 300 рублей (при среднем расходе около 10 л на каждые 100 км пути). Кроме того, стоит заложить порядка 10 000 рублей на ночевку в отелях (остановиться можно в Ростове-на-Дону). Стоимость платной дороги составляет 7770 рублей (если, например, ехать в Крым в будние дни, а обратно — в выходные).

Дорога из Москвы до Ялты в объезд Крымского моста будет стоить 41 070 рублей.

Если вы едете на машине в Ялту из Петербурга, то платная дорога М-11 «Нева» и М-4 «Дон» будут стоить 19 830 рублей, бензин на 5000 км пути — 31 530 рублей. При поездке из Северной столицы в Ялту через Мариуполь лучше сделать две остановки в пути. На отели уйдет 20 000 рублей. Итоговая стоимость составит 71 360.

Как добраться до Крыма на поезде

Самолеты в Крым временно не летают. Тем не менее из Петербурга, Москвы и других городов ходят поезда. Проблема одна — билеты на летний сезон нужно покупать заранее. Если вы захотите в августе поехать на море, то, скорее всего, свободных мест уже не будет, особенно если планируете выкупить купе для всей семьи.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Тем не менее в продаже есть билеты на позднюю осень. Проезд туда-обратно будет стоить около 22 000 рублей. Если вы едете один или вдвоем, то на поезде добраться до Крыма дешевле, чем на машине. Но если число путешественников еще больше, то автомобиль экономически выгоднее. Кроме того, на машине можно объехать весь полуостров.

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