«Аморальна с головы до ног»: что говорили и писали о Бардо, критика

Французская актриса Брижит Бардо скончалась на 92-м году жизни, пишут СМИ. Что о Бардо и ее феномене говорили и писали критики, режиссеры, политики?

В чем заключается феномен Бардо

На смерть Бардо отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон, выразив соболезнования в соцсети X. По его словам, наследие звезды продолжит жить в действиях фонда по защите животных.

«Ее фильмы, ее голос, ее ослепительная слава, ее инициалы, ее печали, ее безграничная любовь к животным, ее лицо, воплотившее образ Марианны, — Брижит Бардо олицетворяла жизнь, полную свободы, французское существо, универсальное великолепие. Она впечатляла нас. Мы скорбим об уходе легенды века», — написал Макрон.

Режиссер Андрей Житинкин в комментарии NEWS.ru отметил, что Бардо была самой удивительной кинематографической иконой 20-го века.

«В 20-м веке она была просто гениальна в своих молодых ролях. Она впервые, может быть, сделала так, что люди приходили в кино только ради нее. То есть это был такой эротический символ времени. Советский Союз, наверное, всегда завидовал, потому что все женщины приходили специально в кинозалы и смотрели, какая прическа у Брижит Бардо, какие украшения, какой мейкап, какое платьице, поправилась она или не поправилась, что она делает с лицом. То есть она была ньюсмейкером, как мы бы сегодня сказали, хотя тогда такого слова не было», ― объяснил Житинкин.

Режиссер подчеркнул, что, когда актриса появлялась на публике, все внимание было приковано к ней. Во Франции Бардо считали божеством, и по популярности она опережала даже лидеров страны.

«Все советские женщины подражали ей. <…> Но я могу сказать, что те, кто видел ее, понимал, что это что-то уникальное, это какое-то чудо природы, потому что на фестивалях она сводила всех мужчин с ума», — добавил режиссер.

Брижит Бардо в Париже, 1965 год Фото: ASSOCIATED PRESS/TASS Жан Габен и Брижит Бардо Фото: United Archives / kpa Publicity/TASS Брижит Бардо на Каннском фестивале, 1956 год Фото: United Archives / kpa Publicity/TASS Брижит Бардо,1958 год Фото: ASSOCIATED PRESS Брижит Бардо в фильме «И Бог создал женщину» Фото: FilmStills.net/Global Look Press Брижит Бардо и ее муж Жак Шаррье, 1960 год Фото: IMAGO/Botti/Stills Брижит Бардо с сыном Николя в Париже, 1960 год Фото: ASSOCIATED PRESS Брижит Бардо Фото: imago-images.de/Global Look Press Брижит Бардо и Серж Генсбур Фото: IMAGO/Botti/Stills/IMAGO/Photo News Брижит Бардо Фото: АBeitia Archives/Global Look Press Брижит Бардо и Ален Делон, 1967 год Фото: Zuma\TASS Роже Вадим и Брижит Бардо, 1970 год Фото: IMAGO/Photo News «Вива Мария», фильм Луи Маля 1965 года с Бриджит Бардо и Жанной Моро Фото: Coll Noel/ IMAGO/Photo News Брижит Бардо, 1980 год Фото: Luc Fournol / IMAGO/Photo News Брижит Бардо Фото: Zuma\TASS Брижит Бардо, 2002 год Фото: Contrast/ IMAGO/Photo News Брижит Бардо покидает Елисейский дворец, 2018 год Фото: 0653257 / Rbe/ IMAGO/Photo News

Режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что Бардо была законодательницей мод для жительниц СССР.

«В далекие времена многие старались одеваться так, как она, старались носить такие прически. Она была эталоном красоты для советского народа. Советский Союз был закрытой страной, но те фотографии и эскизы модницы перерисовывали и шили платья. Она была женщиной в полном смысле слова, и слухи о ее романах подтверждали это. Конечно, это была абсолютно великая женщина, великая актриса и законодательница мод. В кино она всегда была красива, изящна, элегантна, с изумительной фигурой», ― высказался Шнейдеров в беседе с NEWS.ru.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что Брижит была олицетворением веры в жизнь и символом молодежного пробуждения 1960-х годов.

«Она была женщиной, составляющей удивительную наивность молодости. Наивность, трогательность, беззащитность в каком-то смысле. И это, может быть, делало ее символом той эпохи конца 50-х, 60-х годов, когда началось молодежное пробуждение, которое привело потом к майским событиям 68-го года во Франции. В ней жила энергия, счастье, молодость. Она стала большой актрисой в картине „И Бог создал женщину“, где она играла с замечательными мастерами, в том числе с Жаном-Луи Трентиньяном. Но главным достоинством было удивительное ощущение радости жизни», — сказал Швыдкой.

Режиссером фильма «И Бог создал женщину» (1956) выступил первый муж Бардо Роже Вадим. Сам он так описывал феномен актрисы: «Брижит всегда излучала сексуальную свободу — она была абсолютно открытым и свободным человеком, лишенным любой агрессии».

По оценке специалистов, актерский талант Бардо раскрылся уже после этого фильма — в драме Жан-Люка Годара «Презрение» (1963) и комедии Эдуара Молинаро «Очаровательная идиотка» (1964).

Кто и за что критиковал Бардо

На протяжении всей публичной жизни Бардо сопровождали журналисты и папарацци, что очень раздражало и пугало актрису. Ее караулили у дома, о ее личной жизни постоянно писали, причем часто выставляя ее не в лучшем свете. Так, в 1958 году журнал «Пари-Матч» назвал Бардо «аморальной с головы до ног».

Брижит Бардо Фото: IMAGO/Kg1 /IMAGO/Photo News

«Она стала любимицей людей и ненавистницей общества. На Всемирной выставке в Брюсселе висел ее портрет из фильма („И Бог создал женщину“. ― NEWS.ru), и там было написано „Исчадие ада“. Ее закидали гнилыми помидорами за то, что она сыграла эту роль. Когда она рожала, она не хотела рожать в роддоме, потому что в роддом пробрались бы все кому не лень. Она рожала дома, на улице в 16-м районе. Улица была перекрыта. От журналистов перекрыли довольно широкий проспект, когда она рожала. Это было чудовищно, и ее травили. По-другому это не назовешь. За ней охотились: нужны были новости — с кем она встречается, что делает, во что одевается, как красится», — рассказал NEWS.ru друг Бардо, адвокат Александр Добровинский.

Также Бардо подвергалась критике за свои взгляды. В последние годы в прессе не раз появлялись сообщения о расистских и женоненавистнических высказываниях Брижит. В 2022-м ей пришлось выплатить штраф за оскорбление жителей французского острова Реюньон, которых она назвала «дегенератами». В 2021-м Бардо также оштрафовали за публикацию на сайте ее фонда, где актриса называла представителей спортивной охотничьей федерации «недочеловеками отвратительной трусости» и «террористами животного мира», упоминая при этом главу общества Вилли Шраена.

Кроме того, Брижит обвиняли в том, что проблемы животных для нее важнее проблем людей. Бардо отвечала, что, занимаясь делом охраны животных в течение многих лет, она достигла очень малого, и если при этом занималась бы еще и проблемами человечества, ее достижения были бы менее значительными — она предпочитает работать в одной конкретной сфере.

«От жестокости к животным до жестокости к человеку один шаг. Война произошла от охоты. Кровь взывает о крови. Я всегда относилась к животным с величайшим уважением, я никогда не рассматривала их как безгласные объекты», — подчеркивала актриса.

