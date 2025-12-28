Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 14:17

«Универсальное великолепие»: Макрон назвал Бардо легендой века

Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Бардо

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Dante Badano/Psnewz/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил в соцсети Х соболезнования в связи со смертью актрисы Брижит Бардо, назвав ее «легендой века». По его словам, наследие звезды продолжит жить в действиях фонда по защите животных.

Ее фильмы, ее голос, ее ослепительная слава, ее инициалы, ее печали, ее безграничная любовь к животным, ее лицо, воплотившее образ Марианны, — Брижит Бардо олицетворяла жизнь, полную свободы, французское существо, универсальное великолепие. Она впечатляла нас. Мы скорбим об уходе легенды века, — написал Макрон.

Знаменитой французской актрисе и певице был 91 год. Бардо была международным секс-символом 1950-х годов. В 1973 году она завершила кинокарьеру и посвятила свою жизнь защите прав животных, основав собственный фонд. Причина смерти звезды не уточняется.

Ранее режиссер Андрей Житинкин назвал Бардо самой удивительной кинематографической иконой XX века. По его словам, зрители специально ходили в кинотеатры, чтобы насладиться ее стилем и красотой. Он также подчеркнул, что популярность актрисы во Франции превосходила даже славу национальных лидеров.

