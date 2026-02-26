На Западе указали на «венец правления» Макрона NYT предсказала удар по репутации Макрона из-за провала реконструкции Лувра

Провал реконструкции Лувра может привести к репутационные потери президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает The New York Times. Отмечается, что казна страны может не потянуть бюджет проекта в €1 млрд (90 млрд рублей).

Во многих странах сворачивание строительного проекта стало бы для лидера лишь легкой царапиной на репутации. Во Франции же, где президенты традиционно рассматривают подобные грандиозные проекты как венец своего правления <...>, потеря проекта Лувра может оказаться болезненной, — пишет издание.

В январе 2025 года Макрон представил программу обновления музея под названием «Лувр — новое возрождение». Финансирование проекта предполагалось частично за счет увеличения цены билетов для туристов из стран, не являющихся членами Евросоюза.

Ранее лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х заявил, что в Лувре ежедневно происходят какие-нибудь катастрофы в виде краж или контрабанды. По его мнению, ситуация в главном музее Франции достигла критической точки, а действия руководства лишь усугубляют проблемы.