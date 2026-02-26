Зимняя Олимпиада — 2026
Эксперт рассказал, зачем России «Байкал»

Авиаэксперт Баранов: новый самолет ЛМС-901 укрепит малую авиацию

Самолет ЛМС-901 «Байкал» Самолет ЛМС-901 «Байкал» Фото: Пресс-служба Минпромторга/РИА Новости
Новый самолет российского производства ЛМС-901 «Байкал» поможет развитию малой авиации в отдаленных уголках страны, сообщил NEWS.ru Дмитрий Баранов ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент». По его словам, самолет отлично функционирует в условиях плохо развитой инфраструктуры.

Байкал укрепит малую авиацию в удаленных районах России, обеспечивая доступные перевозки на короткие дистанции с грунтовых аэродромов. Также он повысит связность территорий на Севере и Дальнем Востоке, улучшит их транспортную доступность. Внесет свой вклад этот самолет и в развитие туризма и логистики в отдаленных регионах страны, — сообщил Дмитрий Баранов.

ЛМС-901 «Байкал» — российский многоцелевой легкий самолет собственной разработки, созданный как замена Ан-2. Проект разработан Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) и Московским авиационным институтом, при поддержке Минпромторга России. Самолет предназначен для доставки грузов в труднодоступные районы, пассажирских перевозок, аэрофотосъемки и геодезических работ, спасательных операций, медицинской эвакуации, лесоохранных операций.

Ранее сообщалось, что пятый опытный образец самолета ЛМС-901 «Байкал» успешно совершил первый испытательный полет на аэродроме Уральского завода гражданской авиации. Десятиминутный полет прошел в штатном режиме, сообщили представители Минпромторга РФ. По данным ведомства, самолет поднялся на высоту 300 метров и развил скорость 190 километров в час, выполнив полный круг над аэродромом. Перед началом летных испытаний конструкторы внесли в модель ряд важных технических изменений для повышения надежности.

Вероника Филина-Коган
В. Филина-Коган
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
