«Преувеличены»: Греф перефразировал классика по ситуации с «Самолетом»

Сбербанк не видит критической финансовой ситуации у ГП «Самолет», заявил глава банка Герман Греф в ходе конференц-звонка с аналитиками. По его словам, которые передает ТАСС, девелопер стал жертвой собственного пиара, неудачно выбрав время для обращения в бюджет. Греф вспомнил слова писателя Марка Твена, который после распространявшихся сплетнях о своей смерти, написал, что слухи об этом «сильно преувеличены».

Слухи о том, что «Самолет» перестанет летать, сильно преувеличены, я бы так сказал. Но они стали жертвой собственного пиара. Так неудачно они обратились в бюджет, который повышает налоги, чтобы найти источник покрытия дефицита за легкими деньгами для покрытия своих обязательств, которые к тому времени уже были профинансированы. Это для меня была странная история, на самом деле, — сказал Греф.

Ранее правительство России отказало ГК «Самолет» в предоставлении льготного кредита. Финансовое состояние компании признали достойным, и потому не нуждающимся в мерах поддержки. При этом в Министерстве финансов РФ 20 февраля планируется провести совещание, на котором предполагается утвердить косвенные меры поддержки застройщику.