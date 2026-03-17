Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 13:15

Песков назвал тему скорой встречи Путина с Грефом

Песков анонсировал встречу Путина и Грефа по Сбербанку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин встретится в главой Сбербанка Германом Грефом, чтобы обсудить итоги работы банка в 2025 году, сообщил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводится на канале Кремля в мессенджере MAX, на очная беседа состоится 17 марта.

Сегодня у президента будет отдельная встреча, посвященная итогам работы Сбербанка по 2025 году. Наше системообразующее финансово-кредитное учреждение. И Герман Греф сегодня как раз проинформирует главу государства о том, как строилась работа Сбербанка и какие основные итоги этой работы, — отметил Песков.

Ранее журналист информационной службы «Вести» Павел Зарубин сообщил, что на предстоящей неделе президент России проведет расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры. Корреспондент также добавил, что глава государства также запланировал встречу с членами правительства. Кроме того, российский лидер намерен продолжить международные контакты, уточнил Зарубин.

До этого посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что Путин и новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи могут провести первую встречу в 2026 году. По его словам, такая возможность появится на Каспийском саммите в Тегеране.

Дмитрий Песков
Владимир Путин
Герман Греф
Сбербанк
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.