19 мая 2026 в 01:49

Греция потребовала от Украины отозвать беспилотные катера от побережья

Греция обратилась к Киеву с требованием отозвать беспилотные катера от греческого побережья после инцидента с морским дроном, найденным рядом с островом Лефкада, передает газета Ekathimerini. По данным издания, судна, которые остаются вне поля зрения радаров, необходимо отвезти подальше от берегов Греции.

Газета со ссылкой на источники сообщает, что беспилотный катер, найденный в начале мая на Лефкаде, оказался морским дроном-камикадзе «Козак Мамай». По информации издания, его перевозило судно, заходившее в Ливию.

Найденный катер был «лишь одним дроном из неопределенного количества». По словам журналистов, Греция дала понять, что риски для безопасности и окружающей среды в морях вокруг Греции со стороны украинских беспилотников нельзя игнорировать.

Ранее Reuters писал, что обнаруженный безэкипажный катер мог сбиться с курса из-за технической неисправности. Катер преодолел относительно небольшое расстояние. Тогда следователи выдвигали версию, что он принадлежит Ливии.

