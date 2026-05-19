19 мая 2026 в 01:25

МИД РФ объяснил, как развестись за границей

МИД РФ: расторгнуть брак за границей можно через консульство

При отсутствии общих несовершеннолетних детей и если хотя бы один из супругов является гражданином РФ, можно обратиться в российское представительство или консульство для развода, написал консульский департамент МИД России в своем Telegram-канале. Так дипломаты разъяснили для граждан РФ о порядке расторжения брака за рубежом.

Отмечается, что регистрация расторжения брака проводится по истечении месяца после подачи заявления. Расторгнуть брак при проживании за рубежом можно также через местные компетентные органы или суд. После этого факт развода необходимо подтвердить в России.

Если после развода гражданин РФ восстанавливает добрачную фамилию, ему следует обратиться в российское представительство для получения паспорта с актуальными данными. В МИД напомнили, что загранпаспорт становится недействительным через шесть месяцев после смены фамилии, а внутренний паспорт через 90 дней.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил «потихоньку» снижать возраст вступления в брак в России, чтобы переломить негативные демографические и физиологические тенденции. Таким образом он отреагировал на предложение главного внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой повысить планку возраста молодежи до 39 лет.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
