19 мая 2026 в 00:53

В США назвали преимущество ВС РФ перед Украиной

В США заявили, что ВС РФ сохраняют стратегическую инициативу на Украине

Вооруженные силы России обладают на Украине общей стратегической инициативой, несмотря на масштабную помощь Киеву со стороны коллективного Запада, говорится в новом докладе Пентагона. В документе отмечается, что с февраля 2022 года страны Запада выделили Украине помощь на сумму свыше $325 млрд.

Российские силы удерживают на Украине общую стратегическую инициативу, — говорится в докладе.

В отчете отмечается, что, согласно выводам американской военной разведки, по состоянию на март российские ВС сохраняли общее преимущество над ВСУ по большинству функций, связанных с ведением боевых действий. Украина продолжала сталкиваться с нехваткой критически важных боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и компонентов, указывается в документе.

Ранее американская военная разведка оценила эффективность ударов Украины по территории России. В докладе Пентагона говорится, что такие атаки не оказывают значительного влияния на проведение российских военных операций.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
