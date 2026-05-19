В США назвали преимущество ВС РФ перед Украиной

Вооруженные силы России обладают на Украине общей стратегической инициативой, несмотря на масштабную помощь Киеву со стороны коллективного Запада, говорится в новом докладе Пентагона. В документе отмечается, что с февраля 2022 года страны Запада выделили Украине помощь на сумму свыше $325 млрд.

В отчете отмечается, что, согласно выводам американской военной разведки, по состоянию на март российские ВС сохраняли общее преимущество над ВСУ по большинству функций, связанных с ведением боевых действий. Украина продолжала сталкиваться с нехваткой критически важных боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и компонентов, указывается в документе.

Ранее американская военная разведка оценила эффективность ударов Украины по территории России. В докладе Пентагона говорится, что такие атаки не оказывают значительного влияния на проведение российских военных операций.