Объекты «Нафтогаза» повреждены под Днепропетровском

Объекты инфраструктуры «Нафтогаза» получили повреждения в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, сообщила пресс-служба компании. В опубликованном сообщении говорится о повреждениях инфраструктурных объектов.

Назначение и тип поврежденных объектов при этом не уточняются. Дополнительных деталей компания не привела.

В начале мая стало известно о серьезных повреждениях объектов газодобывающей инфраструктуры в результате взрывов в Полтавской и Харьковской областях Украины, сообщила пресс-служба украинской компании «Нафтогаз». Там отметили, что взрывы прогремели в ночь на вторник, 5 мая.

До этого взрывы прогремели на юге Украины, в городе Николаеве. Местные власти не представили подробности инцидента. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги действовал на всей территории Николаевской области.

В свою очередь глава Николаевской областной администрации Виталий Ким заявил, что в городе после серии взрывов была повреждена энергетическая инфраструктура. Также местные СМИ сообщили о перебоях со светом в ряде районов. По их данным, в Николаеве возник пожар.