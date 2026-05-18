18 мая 2026 в 23:42

Объекты «Нафтогаза» повреждены под Днепропетровском

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Объекты инфраструктуры «Нафтогаза» получили повреждения в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, сообщила пресс-служба компании. В опубликованном сообщении говорится о повреждениях инфраструктурных объектов.

Назначение и тип поврежденных объектов при этом не уточняются. Дополнительных деталей компания не привела.

В начале мая стало известно о серьезных повреждениях объектов газодобывающей инфраструктуры в результате взрывов в Полтавской и Харьковской областях Украины, сообщила пресс-служба украинской компании «Нафтогаз». Там отметили, что взрывы прогремели в ночь на вторник, 5 мая.

До этого взрывы прогремели на юге Украины, в городе Николаеве. Местные власти не представили подробности инцидента. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги действовал на всей территории Николаевской области.

В свою очередь глава Николаевской областной администрации Виталий Ким заявил, что в городе после серии взрывов была повреждена энергетическая инфраструктура. Также местные СМИ сообщили о перебоях со светом в ряде районов. По их данным, в Николаеве возник пожар.

