На юге Украины после взрывов начался пожар и проблемы с электричеством

На юге Украины после взрывов начался пожар и проблемы с электричеством Ким: в Николаеве после взрывов повреждена энергетическая инфраструктура

В Николаеве после серии взрывов была повреждена энергетическая инфраструктура, сообщил глава областной администрации Виталий Ким в Telegram-канале. Других подробностей он не привел

Также местные СМИ сообщили о перебоях со светом в ряде районов города после взрывов. По их данным, в Николаеве возник пожар, при этом других подробностей не приводится.

Ранее важный энергетический объект оказался поврежден в Черниговской области Украины, сообщили в пресс-службе компании «Чернигов-облэнерго». По ее информации, в результате аварии без электричества остались 380 тыс. абонентов.

До этого Минобороны России сообщало, что российские войска нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным объектам на территории Украины. По данным ведомства, атаки осуществлялись с применением высокоточного оружия. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, задействованные в производстве крылатых ракет, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.