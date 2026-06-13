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13 июня 2026 в 01:29

Трамп поддержал американских футболистов перед началом мундиаля

Трамп перед началом ЧМ-2026 поддержал американских футболистов по телефону

Чемпионат мира по футболу Чемпионат мира по футболу Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент США Дональд Трамп по телефону пожелал удачи футболистам сборной США перед началом домашнего чемпионата мира. Он связался с главным тренером Маурисио Почеттино, чтобы выразить поддержку национальной команде. Сообщение об этом опубликовано на странице сборной в социальной сети.

Трамп сообщил Почеттино, что знает о его успехах и о качестве игроков, и выразил уверенность в шансах команды дойти до финала. Тренер в ответ поблагодарил президента за поддержку, заявив, что команда приложит максимум усилий, чтобы вызвать гордость у страны.

Я просто позвонил, чтобы сказать, что вы фантастический парень, фантастический тренер <...>. Думаю, у вас действительно хорошие шансы дойти до конца, поэтому я просто желаю вам удачи, — говорится в публикации.

Данный турнир станет вторым домашним для США, поскольку страна уже принимала чемпионат мира в 1994 году. Как хозяева, американцы автоматически квалифицировались в группу D и считаются одним из фаворитов.

Сборная США начнет свое участие в ЧМ в ночь на 13 июня матчем против Парагвая. В группе D команда также сыграет с представителями Турции и Австралии. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, и в нем впервые примут участие 48 команд.

Ранее экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что главными фаворитами чемпионата мира по футболу являются сборные Испании, Германии и Нидерландов. Он отметил, что в борьбу за трофей также включатся Бразилия и Аргентина.

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