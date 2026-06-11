Чемпионат мира по футболу – 2026
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11 июня 2026 в 13:35

Известный футболист назвал главных фаворитов ЧМ-2026

Масалитин назвал Испанию, Германию и Нидерланды главными фаворитами ЧМ-2026

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Главными фаворитами чемпионата мира по футболу являются сборные Испании, Германии и Нидерландов, заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. Он отметил, что в борьбу за трофей также включатся Бразилия и Аргентина.

Испания, Германия, Нидерланды, Франция — это из Европы. Еще Бразилия и Аргентина. Эти шесть команд и разыграют трофей, — сказал Масалитин.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 стран. На ЧМ-2026 сыграют 12 футболистов из Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Масалитин заявил, что главной задачей Лионеля Месси и Криштиану Роналду на ЧМ будет успокаивать молодых игроков. Он добавил, что опыт имеет большое значение на крупных турнирах.

До этого экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отметил, что африканские сборные способны преподнести сюрприз на чемпионате мира по футболу 2026 года. Среди европейских команд он выделил Норвегию, в составе которой играет один из лучших нападающих современности Эрлинг Холанд.

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