«Могут влиять на игру»: Масалитин о задачах Месси и Роналду на ЧМ-2026

«Могут влиять на игру»: Масалитин о задачах Месси и Роналду на ЧМ-2026 Масалитин: главной задачей Месси и Роналду на ЧМ-2026 будет успокаивать молодежь

Главной задачей Лионеля Месси и Криштиану Роналду на чемпионате мира по футболу 2026 года будет успокаивать молодых игроков, считает экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что опыт имеет большое значение на крупных турнирах.

Опыт имеет большое значение, тем более на таких турнирах. Они могут влиять на игру команды в нужный момент: где-то мяч придержать, пенальти заработать, гол забить. Успокоить молодых. Они где-то слово скажут — их послушают. Понятно, что будет тяжело играть все 90 минут, тем более на такой жарище, — сказал Масалитин.

38-летний Месси и 41-летний Роналду — единственные полевые игроки, которые примут участие в шестом чемпионате мира. Месси стал серебряным призером в 2014 году, а также победил в 2022-м, а высшим достижением Роналду стал полуфинал ЧМ-2006.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 стран. На ЧМ-2026 сыграют 12 футболистов из Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что африканские сборные способны преподнести сюрприз на чемпионате мира по футболу 2026 года. Среди европейских команд он выделил Норвегию, в составе которой играет один из лучших нападающих современности Эрлинг Холанд.