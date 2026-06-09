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09 июня 2026 в 15:29

Мостовой назвал команду-«сюрприз» на ЧМ-2026

Экс-футболист Мостовой: африканские команды могут удивить на ЧМ-2026

Александр Мостовой Александр Мостовой Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Африканские сборные способны преподнести сюрприз на чемпионате мира по футболу 2026 года, заявил NEWS.ru экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. Среди европейских команд он выделил Норвегию.

На любом мировом первенстве есть сюрпризы, и с таким количеством команд это точно случится. Впервые в истории с этим столкнемся. Буду смотреть по составам, кто как играет, в какой форме. Как сейчас выглядит, например, Мексика или ЮАР? Мы их четыре года не видели. Однозначно сюрприз преподнесет кто-то из африканских сборных. В Норвегии, например, один из лучших нападающих мира — почему нет? — сказал Мостовой.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 стран. На ЧМ-2026 сыграют 12 футболистов из Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что Криштиану Роналду является опытным и мастеровитым футболистом, несмотря на солидный для спортсмена возраст. По его словам, форвард играет большую роль в раздевалке сборной Португалии.

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