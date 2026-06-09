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09 июня 2026 в 12:09

«Сам решит, сколько играть»: Булыкин о перспективах Роналду на ЧМ-2026

Булыкин: Роналду сам решит, сколько времени будет играть на чемпионате мира

Криштиану Роналду Криштиану Роналду Фото: IMAGO/Valter Gouveia/SPP/Global Look Press
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Криштиану Роналду является опытным и мастеровитым футболистом, несмотря на солидный для спортсмена возраст, заявил NEWS.ru экс-нападающий сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин. В феврале нападающему исполнился 41 год. По словам Булыкина, Роналду играет большую роль в раздевалке сборной Португалии.

Роналду окажет помощь команде в раздевалке. Он опытный и мастеровитый футболист. Не знаю, сколько он будет играть, наверное, сам решит: где-то 15 минут, где-то всю игру. У Португалии очень хорошая команда с качественным подбором футболистов. Поэтому для меня это одни из фаворитов чемпионата мира, — считает Булыкин.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 стран. В группе K Португалия сыграет с Узбекистаном, Колумбией и ДР Конго.

Ранее Булыкин заявил, что бразильские футболисты «Зенита» Луис Энрике и Дуглас Сантос имеют шанс проявить себя на чемпионате мира — 2026, если хорошо покажут себя на тренировках. По его мнению, все зависит от самих игроков.

Спорт
Дмитрий Булыкин
Криштиану Роналду
чемпионат мира
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