Измены Валюшкиной, сочувствие патриотам, карьера: как живет Александр Яцко

Заслуженный артист России Александр Яцко 13 июня празднует 68-летие. Как сложились карьера и личная жизнь актера, что известно о его политической позиции, чем он занимается сейчас?

Чем известен Александар Яцко

Александр Яцко родился 13 июня 1958 года в Минске. После школы он поступил в Белорусский политехнический институт. Обучение давалось ему легко, и в 1980 году он успешно окончил институт по специальности «архитектура».

Во время учебы Александр увлекся студенческим театром «Колизей». Там он впервые серьезно занялся актерским мастерством и неожиданно осознал, что сцена манит его больше, чем чертежи и архитектурные проекты.

Новое увлечение стало для Яцко смыслом жизни. После института он поехал в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ. Там он получил второе высшее образование и выбрал творческую профессию.

Профессиональная карьера Александра началась в Московском театре на Таганке в сложный период. Несмотря на перемены и раскол в труппе, он проявил себя яркими ролями, включая Понтия Пилата в «Мастере и Маргарите» и Альцеста в «Мизантропе». Позже Яцко перешел в Театр имени Моссовета, где служит более трех десятилетий. Среди его значимых ролей — городничий в «Ревизоре», которую он считает особенно важной в своей карьере.

В фильмах актер снимается с 1985 года, в начале карьеры он часто играл эпизодические или второстепенные роли, не приносящие широкой известности. В 1991 году он впервые сыграл главную роль в фильме «Водоворот» Олега Тулаева.

Фильм «Страна глухих» стал настоящим прорывом для Александра Яцко. После успеха фильма режиссеры стали чаще приглашать актера на крупные телевизионные проекты. Одной из заметных работ того времени стало участие в исторической мелодраме «Бедная Настя».

На сегодняшний день в фильмографии актера насчитывается более 200 работ.

Как сложилась личная жизнь Александра Яцко

Первой женой Яцко была актриса Елена Валюшкина. В браке у них родились сын Василий и дочь Мария. Спустя 19 лет совместной жизни, в 2014 году, пара рассталась. По словам Валюшкиной, официальный развод состоялся за восемь лет до фактического распада семьи, чтобы решить квартирный вопрос. Актриса назвала причиной измены со стороны Яцко.

«В общем, случайно прочла то, что не мне было адресовано. И поняла наконец, что у мужа давно своя личная жизнь, мне в ней места нет и уже никогда не будет. Когда Саша вернулся, призналась, что прочла его переписку. Надеялась увидеть растерянность, услышать: „Лена, все не так, как тебе показалось“, но нет, чуда не произошло. И тем не менее я рада, что все так вышло. Раз любви нет, не имеет смысла продолжать играть в семью», — рассказывала артистка.

Несколько лет назад Яцко женился во второй раз на Дарье Отваге, которая младше актера на 31 год. В браке с молодой супругой у него родилась дочь София. По словам артиста, ради Отваги он начал следить за собой, бросил курить и отказался от алкоголя.

Что Александр Яцко говорил о России

В 2015 году актер Яцко заявил, что идеи патриотизма ему чужды. Он также сказал, что не желает, чтобы его 18-летний сын служил в армии. В случае войны Яцко не пошел бы на фронт, поскольку его возраст не позволил бы этого.

«Я старый, меня вряд ли призовут. Сыну Василию в этом году 18 лет, но я бы не хотел, чтобы он попал в армию. Мы с ним из другого вида человеческого — ботаники», — говорил Яцко.

Яцко также отметил, что не видит необходимости воспитывать в молодежи патриотизм. Актер добавил, что не намерен навязывать свое мнение окружающим.

«По крайней мере, мне это чувство незнакомо. Но если кто-то патриот, я отношусь с сочувствием. Я человек трезво-циничный, представитель либеральных настроений, мне, скорее всего, набьют морду, если мы с вами начнем развивать эту тему. А если мне повредят лицо, то я не смогу работать. Я поэтому и не участвую в телепроектах, где надо драться, я пацифист», — добавил он.

Чем сейчас занимается Александр Яцко

Александр Яцко сегодня продолжает творческую деятельность и остается одним из главных актеров Театра имени Моссовета.

Зрители могут увидеть Александра Владимировича в таких постановках, как «Три мушкетера», «Иисус Христос — суперзвезда» и «Опасные связи». Кроме актерской работы, он успешно занимается режиссурой и участвует в новых телевизионных и кинопроектах.

В 2026 году состоялась премьера фильма «Приключения желтого чемоданчика» с актером. Александр Яцко также участвует в производстве картины «Рождение империи», исторической драмы о Петре I.

Кроме того, Александр Яценко сейчас снимается в трех фильмах: «Сталин», «Порода» и «Новости».

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