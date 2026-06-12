Танец в бикини, смерть дочки, мнение об СВО: как живет Елена Захарова

Актриса Елена Захарова активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах она задействована сейчас, что говорила о спецоперации?

Чем известна Захарова

Елена Захарова родилась 2 ноября 1975 года в Москве. С раннего возраста она мечтала стать балериной. В шесть лет родители отвели ее в эстрадно-хореографический ансамбль «Буратино», а с восьми лет она стала заниматься классическим балетом.

«Балерины из меня, к сожалению, все-таки не вышло. Теперь я об этом жалею. Но в свои восемь лет я посмотрела на тощих девочек с вытянутыми шейками и карьере великой балерины предпочла кремовые пирожные. Я все могу стерпеть, только не голод. Я и сейчас перед спектаклем наедаюсь досыта, потому что иначе начинаю отвлекаться от роли на всякие вкусности», — вспоминала Захарова.

Вместо балета она увлеклась театром и поступила в Щукинское театральное училище. Захарова снималась в лентах «Простые истины», «Кадетство», «Соблазн», «Собеседование», «ВСЛУХ!», «Рада не рада», «Сюрприз для мамы» и других.

Всего в ее фильмографии более 110 работ.

Что известно о личной жизни Захаровой

Елена Захарова состояла в отношениях с бизнесменом Сергеем Мамотовым, от которого в 2011 году родила дочь Анну-Марию, но произошла трагедия: девочка умерла в восьмимесячном возрасте от острой вирусной инфекции, и вскоре после этого Захарова и Мамотов расстались.

В 2017 году артистка родила дочку Майю. Личность отца девочки она не раскрыла.

Недавно Захарова сообщила, что сейчас ее сердце свободно.

«Думаю, дело в том, что я слишком много работаю и у меня не остается времени на личную жизнь. Надо, наверное, пересмотреть свое отношение к этому, а то останусь без отношений. А ведь для счастья женщине все-таки нужен рядом любимый человек. И хоть я и самодостаточна, и перманентно занята работой и ребенком, пора уже начинать больше думать и о себе самой», — призналась она.

Елена Захарова Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Что Захарова говорила о спецоперации

Елена Захарова рассказывала, что после начала спецоперации в соцсетях ее начали упрекать за то, что она работает в такое непростое время. Однако, по ее мнению, артисты должны быть вне политики.

«Артист должен быть вне политики. Когда началась спецоперация, мне начали писать: „Как вы можете выступать, как вы можете играть?“ Мне хотелось ответить: „А почему я не должна играть?“ Я тоже не сплю ночами, я тоже волнуюсь и о той, и о другой стороне. Нет чужих детей, нет чужих матерей. И я переживаю, когда гибнут люди. Может быть, я не высказываюсь так ярко в соцсетях, я целенаправленно не делаю этого. Во время Великой Отечественной войны так же играли спектакли. Играли не только на фронтах, играли и во всех театрах, во всех городах, ставили и балет, и оркестр играл во время блокады Ленинграда. Меня искусство поддерживает, мне хочется, чтобы оно существовало при любых обстоятельствах, чтобы при любых обстоятельствах играли артисты», — высказывалась Захарова ОСН.

Чем сейчас занимается Захарова

Елена Захарова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Старший сын», «Собачье сердце», «Я, только Я, и снова Я», «Мой дом — твой дом», «8 любящих женщин», «С кем поведешься…», «Авантюра», «Мужчина с доставкой на дом», «Скамейка», «Дублеры» и «Наполеон и Жозефина».

В скором времени также выйдут картины «Война и мир» и «Без семьи» с ее участием.

В начале года Захарова показала в соцсетях, как танцует на мальдивском пляже в бикини. Она призналась, что давно мечтала провести отпуск на островах.

«Иногда, чтобы двигаться дальше, перезагрузка просто необходима. Я всегда мечтала здесь побывать и очень рада, что смогла осуществить свою мечту! Здесь правда фантастически красиво!» — поделилась артистка.

Захарова исполнила танец под динамичную музыку на фоне закатного солнца. Образ она дополнила достаточно откровенным красным платьем.

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