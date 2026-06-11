Лазарев, конфликт с Гузеевой, отказ от алкоголя: как живет Лера Кудрявцева

Лазарев, конфликт с Гузеевой, отказ от алкоголя: как живет Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева является одной из самых популярных российских телеведущих. Что известно о ее карьере, личной жизни и конфликтах с коллегами?

Чем известна Кудрявцева

Лера Кудрявцева родилась 19 мая 1971 года в Усть-Каменогорске в Казахской ССР, окончила факультет театральной режиссуры усть-каменогорского культпросветучилища и актерское отделение факультета эстрады в ГИТИСе.

Кудрявцева начала работать на телевидении в 1995 году в роли ведущей программы «Партийная зона». Затем вела шоу «Испытание верности», «Культурный обмен», «Клуб бывших жен», «Звезды сошлись», «Секрет на миллион» и другие. Также в разные годы она была ведущей «Премии МУЗ-ТВ» и музыкальных фестивалей «Новая волна», «Песня года», «Юрмала».

Что известно о личной жизни Кудрявцевой

Первый раз Лера Кудрявцева вышла замуж в 19 лет за барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. У пары родился сын Жан, но спустя два года супруги развелись.

В 2004 году телеведущая вышла замуж за бизнесмена Матвея Морозова. Они прожили вместе около трех лет. Затем Кудрявцева на протяжении четырех лет состояла в отношениях с певцом Сергеем Лазаревым, который младше ее на 12 лет.

«Лазарев просто был женат на своей работе, а я хотела детей. Мы разговаривали о малышах, думали, но не сложилось», — прокомментировала она причину расставания.

В 2013 году Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, он младше ее на 16 лет. В 2018 году у пары родилась дочь Мария. В январе 2024 года телеведущая сообщила, что ушла от супруга из-за его алкогольной зависимости.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Кудрявцева рассказывала, что сама она не употрябляет спиртное более 30 лет, даже «по праздникам». В программе «Звезды сошлись» ведущая поделилась, что отказалась от алкоголя после одной из вечеринок.

«Были моменты, когда я выпивала, а наутро умирала», — рассказала она.

Кудрявцевой и Макарову удалось сохранить брак. 8 июня они отметили 13-ю годовщину свадьбы. По случаю празднования телеведущая опубликовала совместное фото с супругом.

Что известно о конфликте Кудрявцевой и Гузеевой

Конфликт между Лерой Кудрявцевой и заслуженной артисткой России Ларисой Гузеевой произошел на фоне программы ведущей, где она рассказала о мошенничестве с вилами на Бали, показав кадры с актрисой, рекламирующей апартаменты.

В ответ Гузеева заявила, что Кудрявцева поступила лицемерно.

«Мне очень приятно, что ты сделала меня героем передачи, но беспокоюсь за тебя, ты стала забывчива! Ведь накануне в Болгарии ты лично меня поддерживала, говорила, что все это — издержки популярности», — отметила артистка.

Почему Кудрявцева поссорилась с Катей Гордон

В сентябре 2025 года Лера Кудрявцева и ее подруга юрист Катя Гордон создали музыкальную группу «ЗаVисть». Однако дуэт не просуществовал и года, они не смогли поделить авторские права на песни.

На фоне ссоры Кудрявцева сообщила, что разочаровалась в женской дружбе.

«К сожалению, иногда получается, что слова переворачивают и оставляют тебя виноватой, хотя ты пытаешься сделать как лучше», — заявила она.

Как Кудрявцева относится к СВО

Лера Кудрявцева после начала спецоперации перечислила средства для жителей Донбасса,а также несколько раз передавала участникам спецоперации беспилотники. Телеведущая называет себя патриотом.

Лера Кудрявцева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Я русская, патриот! Это не отменяет мою любовь к Украине, моим украинским друзьям и мирным жителям этой страны. Но ваша ненависть и русофобия дают свои плоды. Поэтому я буду защищать свою страну», — заявила она.

Чем сейчас занимается Кудрявцева

Лера Кудрявцева в 55 лет продолжает работать на телевидении: она ведет программы «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись», а также музыкальные фестивали и премии.

Телеведущая продолжает записывать песни. После ссоры с Гордон она начала петь в дуэте с адвокатом Анатолием Кучереной. На днях они выпустили совместный сингл «Ноль эмоций».

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