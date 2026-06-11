Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 16:22

Лазарев, конфликт с Гузеевой, отказ от алкоголя: как живет Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева Телеведущая Лера Кудрявцева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Лера Кудрявцева является одной из самых популярных российских телеведущих. Что известно о ее карьере, личной жизни и конфликтах с коллегами?

Чем известна Кудрявцева

Лера Кудрявцева родилась 19 мая 1971 года в Усть-Каменогорске в Казахской ССР, окончила факультет театральной режиссуры усть-каменогорского культпросветучилища и актерское отделение факультета эстрады в ГИТИСе.

Кудрявцева начала работать на телевидении в 1995 году в роли ведущей программы «Партийная зона». Затем вела шоу «Испытание верности», «Культурный обмен», «Клуб бывших жен», «Звезды сошлись», «Секрет на миллион» и другие. Также в разные годы она была ведущей «Премии МУЗ-ТВ» и музыкальных фестивалей «Новая волна», «Песня года», «Юрмала».

Что известно о личной жизни Кудрявцевой

Первый раз Лера Кудрявцева вышла замуж в 19 лет за барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. У пары родился сын Жан, но спустя два года супруги развелись.

В 2004 году телеведущая вышла замуж за бизнесмена Матвея Морозова. Они прожили вместе около трех лет. Затем Кудрявцева на протяжении четырех лет состояла в отношениях с певцом Сергеем Лазаревым, который младше ее на 12 лет.

«Лазарев просто был женат на своей работе, а я хотела детей. Мы разговаривали о малышах, думали, но не сложилось», — прокомментировала она причину расставания.

В 2013 году Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, он младше ее на 16 лет. В 2018 году у пары родилась дочь Мария. В январе 2024 года телеведущая сообщила, что ушла от супруга из-за его алкогольной зависимости.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров Лера Кудрявцева и Игорь Макаров Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Кудрявцева рассказывала, что сама она не употрябляет спиртное более 30 лет, даже «по праздникам». В программе «Звезды сошлись» ведущая поделилась, что отказалась от алкоголя после одной из вечеринок.

«Были моменты, когда я выпивала, а наутро умирала», — рассказала она.

Кудрявцевой и Макарову удалось сохранить брак. 8 июня они отметили 13-ю годовщину свадьбы. По случаю празднования телеведущая опубликовала совместное фото с супругом.

Что известно о конфликте Кудрявцевой и Гузеевой

Конфликт между Лерой Кудрявцевой и заслуженной артисткой России Ларисой Гузеевой произошел на фоне программы ведущей, где она рассказала о мошенничестве с вилами на Бали, показав кадры с актрисой, рекламирующей апартаменты.

В ответ Гузеева заявила, что Кудрявцева поступила лицемерно.

«Мне очень приятно, что ты сделала меня героем передачи, но беспокоюсь за тебя, ты стала забывчива! Ведь накануне в Болгарии ты лично меня поддерживала, говорила, что все это — издержки популярности», — отметила артистка.

Почему Кудрявцева поссорилась с Катей Гордон

В сентябре 2025 года Лера Кудрявцева и ее подруга юрист Катя Гордон создали музыкальную группу «ЗаVисть». Однако дуэт не просуществовал и года, они не смогли поделить авторские права на песни.

На фоне ссоры Кудрявцева сообщила, что разочаровалась в женской дружбе.

«К сожалению, иногда получается, что слова переворачивают и оставляют тебя виноватой, хотя ты пытаешься сделать как лучше», — заявила она.

Как Кудрявцева относится к СВО

Лера Кудрявцева после начала спецоперации перечислила средства для жителей Донбасса,а также несколько раз передавала участникам спецоперации беспилотники. Телеведущая называет себя патриотом.

Лера Кудрявцева Лера Кудрявцева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Я русская, патриот! Это не отменяет мою любовь к Украине, моим украинским друзьям и мирным жителям этой страны. Но ваша ненависть и русофобия дают свои плоды. Поэтому я буду защищать свою страну», — заявила она.

Чем сейчас занимается Кудрявцева

Лера Кудрявцева в 55 лет продолжает работать на телевидении: она ведет программы «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись», а также музыкальные фестивали и премии.

Телеведущая продолжает записывать песни. После ссоры с Гордон она начала петь в дуэте с адвокатом Анатолием Кучереной. На днях они выпустили совместный сингл «Ноль эмоций».

Читайте также:

Поиски Усольцевых: последние новости 11 июня, находка, экспертиза, реакция

Свадьба с Порошиной, отъезд из Киева, театр: как живет актер Ярослав Бойко

Уход из «Суперстар», панические атаки, признание в измене: как живет Лолита

Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева
телеведущие
новости
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия поддержала идею Африканского союза открыть представительство
Кремль анонсировал вручение госпремий Путиным в День России
Россиянам объяснили, как налоговая может узнать о сдаче квартиры
Трамп сделал неожиданное заявление о наземной операции в Иране
Появились новые подробности о пожаре в старинном русском храме
В АТР ответили, начнет ли Евросоюз массово отказывать россиянам в визах
Лавров заявил о готовности РФ содействовать развитию инфраструктуры Африки
Трамп раскрыл, во сколько обошелся новый удар США по Ирану
Захарова обвинила ЕС в желании влезть за стол переговоров по Украине
Московские таможенники изъяли прекурсор для мефедрона на 2,4 млрд рублей
Ковальчук раскрыл последствия массированного удара ВСУ по Брянской области
Раскрыты последствия применения «Града» по мирным жителям в Белой Березке
Диетолог объяснил, как выбрать мороженое
Держалась за крестик и молилась: блогерша о пережитом в 8 лет изнасиловании
Российский поселок попал под обстрел «Градом»
Лазарев, конфликт с Гузеевой, отказ от алкоголя: как живет Лера Кудрявцева
Захарова оценила требования «евротройки» по Украине
Директор Музея обороны Севастополя раскрыл, что уцелело при пожаре
Синоптик предупредил москвичей о рисках постоянной жары
Стало известно, как обеспечат меры безопасности на «Дикой Мяте»
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.