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Свадьба с Порошиной, отъезд из Киева, театр: как живет актер Ярослав Бойко

Ярослав Бойко Ярослав Бойко Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/Global Look Press
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Актер Ярослав Бойко продолжает творческую деятельность. Что известно о его новых проектах и личной жизни?

Чем известен Бойко

Ярослав Бойко родился 14 мая 1970 года в Киеве. Он учился в Киевском театральном институте имени Карпенко-Карого, но ушел из-за того, что преподавали на украинском языке, который он плохо знал. Спустя время Бойко уехал в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ.

Актер снимался в картинах «Страна глухих», «В августе 44-го», «Всегда говори „всегда“», «Граф Крестовский», «Анна Каренина», «Шерлок Холмс», «С небес на землю», «Всем по 50», «Акушерка. Побочный эффект» и других.

Всего в его фильмографии более 110 работ.

Что известно о личной жизни Бойко

В 1998 году Ярослав Бойко женился на литовской танцовщице Рамуне Ходоркайте. В браке родились сын Максим и дочь Эмилия.

В 2001 году на съемках ленты «Подозрение» Бойко познакомился с народной артисткой России Евгенией Добровольской. Она родила ему внебрачного сына Яна. Тогда Ходоркайте простила Бойко измену, но в 2022 году супруги все-таки развелись.

Добровольская умерла 10 января 2025 года от острой сердечной недостаточности на фоне рака желудка. Актер на похоронах не присутствовал.

Бойко также приписывали роман с коллегой по сериалу «Всегда говори „всегда“» Марией Порошиной, но он эти слухи опровергал. Однако в 2024 году появилась новость, что Порошина вышла замуж. Поклонники предположили, ее избранником стал Бойко. Сама артистка эту новость не комментировала.

Ярослав Бойко Ярослав Бойко Фото: Екатерина Чеснокова /РИА Новости

Недавно в программе на ТВ заслуженный артист РФ Гоша Куценко сообщил, что Порошина вышла замуж.

«Слава Бойко надежный. Славу я знаю раньше, чем Маша знает Славу», — сказал он.

Актер также добавил, что присутствовал на свадьбе.

Что Бойко говорил об Украине

Ярослав Бойко родился в Киеве, но на протяжении многих лет живет в России, поэтому считает себя русским. По его словам, на Украине он давно чужой.

«Приезжаю туда: „О, москаль приехал“. В Москве: „О, хохол“. Куда крестьянину податься?» — сказал артист KP.RU.

Маму он тоже перевез в Москву.

«На моих глазах случился Майдан. Все было понятно. Даже не хочется вспоминать об этом. Сейчас, к сожалению, происходит настоящая беда. Маму я давно перевез в Москву. А после переворота в Киев не ездил. Хотя раньше, когда у меня выдавались свободные деньки, я всегда был рад съездить на родину — повидаться с друзьями и родственниками», — говорил Бойко в 2015 году.

Чем сейчас занимается Бойко

Ярослав Бойко продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектакле «Снежный вальс».

Кинопремьер с его участием в ближайшее время не ожидается.

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