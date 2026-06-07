Тайная свадьба с Бойко, измена Куценко, новые роли: как живет Порошина

Актер и бывший возлюбленный Марии Порошиной Гоша Куценко сообщил, что звезда вышла замуж за коллегу Ярослава Бойко, слухи о романе с которым ходят уже давно. Правда ли это, почему Порошина рассталась с Куценко, чем она занимается сейчас?

Чем прославилась Порошина

Мария Порошина появилась на свет в Москве в творческой семье. Ее отец был танцором и солистом ансамбля «Березка», а мать — оперной певицей. Когда родители развелись, мать вышла замуж за актера Дмитрия Назарова, который с теплотой относился к своей падчерице и помогал ей развиваться.

После окончания средней школы Порошина поступила в Школу-студию МХАТ, но через два года была отчислена руководителем актерского курса Олегом Табаковым с формулировкой «за профессиональную непригодность». Затем она поступила и окончила Щукинское театральное училище.

Актриса начала карьеру в 90-х, но прославилась благодаря сериалу «Всегда говори „всегда“». Впоследствии она снялась в «Ночном дозоре» и «Дневном дозоре». В 2008 году за роль в фильме «На пути к сердцу» она получила премию «Золотой орел». За свою карьеру она сыграла почти в 80 фильмах. В 2022 году Порошину удостоили звания «Заслуженной артистки Республики Южная Осетия».

Что известно о личной жизни Порошиной

Актриса Мария Порошина воспитывает пятерых детей. В 1996-м она родила от актера Гоши Куценко дочь Полину. Артисты прожили в гражданском браке пять лет. Гоша заявил, что ответственность за расставание лежит на нем. По его словам, он не смог устоять перед многочисленными соблазнами.

«Меня соблазнили. Тогда я практически не пил и поэтому не мог унять муки совести. Сознался во всем Маше, а она ответила: „Дурак! Кто же о таком рассказывает?“ Она тогда была молодец, не стала меня прощать, и мы расстались», — объяснил актер.

При этом бывшие возлюбленные сохранили дружеские отношения.

Мария Порошина была замужем за актером Ильей Древновым. Их брак длился 17 лет и закончился разводом в 2018 году. За это время у пары появились три дочери: Серафима, Аграфена и Глафира.

Уже после расторжения брака она родила сына Андрея. В графе «отец» актриса указала бывшего мужа Древнова, но он оспорил этот факт через суд.

В 2024 году появилась новость, что Мария Порошина снова вышла замуж. Актриса посетила премьеру фильма «Непослушники» с участием Гоши Куценко, демонстрируя обручальное кольцо. Фанаты предположили, что новым супругом Порошиной стал Ярослав Бойко, с которым у нее теплые и близкие отношения. Однако сама артистка после скандала с Древновым предпочитает не комментировать свою личную жизнь.

В июне 2026-го в программе на ТВ Куценко сообщил, что Порошина вышла замуж.

«Слава Бойко надежный. Славу я знаю раньше, чем Маша знает Славу», — поделился Гоша, добавив, что «был на свадьбе».

Чем Порошина занимается сейчас

В настоящее время Порошина продолжает творческую деятельность. В 2026 году состоялась премьера медицинского драмеди «Чудо-доктор», где Мария Порошина исполнила роль Марины.

Также в производстве находится сериал «Родители родителей — 2», где Порошина вновь сыграет роль мамы Маши — главную в проекте.

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